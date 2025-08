Uruguay klettert nach oben, Komoren dürfen feiern

188 Länderspiele im November

Veränderungen in den Top 3 der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Komoren grösster Aufsteiger

Im November 2023 wurden in aller Welt Länderspiele ausgetragen. In Afrika, Asien und Südamerika fanden Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft statt. Der Spielkalender der anderen Konföderationen umfasste unter anderem Qualifikationsspiele für die UEFA EURO 2024, Partien der Concacaf Nations League 2023/2024 sowie der Pazifikspiele 2023. Die zahlreichen Begegnungen hatten erhebliche Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste.

Zunächst einmal gab es Veränderungen im Führungstrio. Argentinien (1.) hat noch immer die Nase vorn, gefolgt von Frankreich (2.). Neu unter den Top 3 ist allerdings England (3., plus 1). Belgien (4., plus 1) konnte sich ebenfalls einen Platz nach vorn schieben. Nach den beiden Niederlagen gegen Kolumbien und Argentinien fällt Brasilien (5., -2) zurück, bleibt aber unter den Top 5.

Die Niederlande (6., plus 1) und Portugal (7., -1) tauschen die Plätze innerhalb der Top 10, die durch Spanien (8.) Italien (9.) und Kroatien (10.) komplettiert werden. Uruguay (11., plus 4) klettert nach oben, kann allerdings noch nicht in den erlauchten Kreis der Top 10 vordringen.

Weitere Teams folgen dem Beispiel der Celeste und machen ebenfalls Boden gut, nämlich Tunesien (28., plus 4), Ecuador (32., plus 4), Rumänien (43., plus 5), die Slowakei (45., plus 5) und Griechenland (47., plus 4). Die Griechen kehren damit zurück in die Top 50, ebenso wie die Elfenbeinküste (50., plus 2).

Die Komoren (119., plus 9) machen es nach Siegen gegen die Zentralafrikanische Republik und Ghana sogar noch besser. Mit dem 119. Platz in der Weltrangliste können die Insulaner gleich einen Doppelerfolg verbuchen, denn sie erreichen damit auch die beste Platzierung aller Zeiten. Der Kosovo (101., plus 4) legt einen weniger spektakulären, aber dennoch beachtlichen Sprung nach vorn hin.

Die weiteren grossen Gewinner der November-Ausgabe der Weltrangliste sind Guinea-Bissau (103., plus 7), Aserbaidschan (114., plus 6), Libyen (120., plus 6), Malaysia (130., plus 7) und Ruanda (133., plus 7). Neu hinzugestossen sind Samoa (187.), Amerikanisch-Samoa (188.) sowie Tonga (196.), die nach mehreren Monaten der Inaktivität wieder aktiv sind.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.

Die nächste FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste erscheint am 21. Dezember 2023.