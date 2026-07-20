FIFA

Weltrangliste Nachrichten

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Weltmeister Spanien neu an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
20. Juli 2026
MALLORCA, SPAIN - JUNE 05: Alexia Putellas of Spain celebrates scoring her team's second goal with teammate Salma Paralluelo during the FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier match between Spain and England at Estadi de Son Moix on June 05, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)
Frauenfussball
Spanien schreibt Geschichte an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
16. Juni 2026
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Thiago Almada of Argentina celebrates with Lionel Messi and Rodrigo De Paul after scoring the team's third goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. (Photo by Todd Kirkland/Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Argentinien zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
11. Juni 2026
BRATISLAVA, SLOVAKIA - MARCH 26: Dion Gallapeni of Kosovo celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Slovakia and Kosovo at Narodny Futbalovy Stadion on March 26, 2026 in Bratislava, Slovakia. (Photo by Matej Sagan/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Mitgliedsverbände
Kosovo: Zehn Jahre Wachstum auf der internationalen Bühne
13. Mai 2026
LONDON, ENGLAND - APRIL 14: Lauren Hemp of England celebrates scoring her team's first goal with teammate Alex Greenwood during the 2027 FIFA Women's World Cup Qualifier between England and Spain at Wembley Stadium on April 14, 2026 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Weltrangliste (Frauen)
Viel Bewegung an der Spitze der neuen Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
21. Apr. 2026
LANDOVER, MARYLAND - MARCH 29: Desire Doue of France celebrates scoring his team's third goal during the international friendly match between Colombia and France at Northwest Stadium on March 29, 2026 in Landover, Maryland. (Photo by Hannah Foslien/Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Frankreich zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
1. Apr. 2026
FIFA - FIFA Rankings graphic
FIFA-Weltrangliste
Live-Aktualisierung der FIFA/Coca-Cola-Weltranglisten während Spielen der Männer- und Frauen-Nationalteams
18. März 2026
Ismaila Sarr of Senegal and Abdessmad Ezzalzouli of Morocco battle for the ball during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Marokko und Senegal Teams der Stunde in der neuen FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
19. Jan. 2026
Mikel Merino of Spain celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla Stadium in Valladolid, Spain, on October 14. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto via Getty Images) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Spanien zum Jahresende an der Spitze, Jordanien dank dem Finaleinzug beim FIFA-Arabien-Pokal™ im Aufwind
22. Dez. 2025
MADRID, SPAIN - DECEMBER 02: Claudia Pina of Spain celebrates scoring her team's third goal during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Estadio Metropolitano on December 02, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Weltrangliste (Frauen)
Spanien auch im Dezember an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
11. Dez. 2025
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 18: Estevao of Brazil celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between Brazil and Tunisia at Decathlon Arena on November 18, 2025 in Lille, France
Weltrangliste (Männer)
Brasilien grösster Aufsteiger in den Top 10 der Männerweltrangliste, Spanien weiterhin an der Spitze
19. Nov. 2025
13 October 2025; Nick Woltemade of Germany celebrates after scoring his side's first goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Northern Ireland and Germany at the National Football Stadium at Windsor Park in Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Top Ten der FIFA/Coca‑Cola‑Weltrangliste – Argentinien und Deutschland unter den grössten Gewinnern
17. Okt. 2025
OFC Women’s Nations Cup Champions Solomon Islands during the OFC Women's Nations Cup 2025, Final, Papua New Guinea v Solomon Islands, HFC Bank Stadium, Suva, Fiji, Saturday 19 July 2025. Photo: Kirk Corrie / www.phototek.nz
Frauenfussball
Die Salomonen erreichen mit Unterstützung der FIFA neue Höhen
7. Okt. 2025
Spain's #21 Mikel Oiarzabal celebrates with #19 Lamine Yamal after scoring during the FIFA World Cup 2026 European qualifying match against Bulgaria on September 4, 2025. (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Spanien zurück an der Spitze, viel Bewegung in den Top Ten
18. Sept. 2025
Spain's forward #09 Esther Gonzalez celebrates after scoring her team's third goal during the UEFA Women's Euro 2025 Group B football match between Spain and Belgium at the Arena Thun stadium in Thun on July 7, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) (Photo by SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)
Weltrangliste (Frauen)
Spanien zurück an der Spitze, Bangladesch auf dem Vormarsch
7. Aug. 2025
Mexico's forward #09 Raul Jimenez celebrates scoring his team's first goal during the Concacaf Gold Cup final football match between Mexico and USA at NRG Stadium in Houston, Texas on July 6, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Kroatien wieder in den Top Ten, Mexiko nahe dran
10. Juli 2025
BRAGANÇA PAULISTA, BRAZIL - JUNE 2: Marta Silva of Brazil (L) celebrates their team's goal with teammate Isa Haas during the women's international friendly match between Brazil and Japan at Estádio Cícero de Souza Marques on June 2, 2025 in Bragança Paulista, Brazil. (Photo by Bruno Cruz/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Weltrangliste (Frauen)
Südamerika auf dem Vormarsch, die USA bleiben an der Spitze
12. Juni 2025
ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Players of Paraguay pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifiers match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images)
FIFA-Weltrangliste
Paraguay wieder unter den Top 50 – WM-Traum lebt dank Entwicklungsarbeit
22. Apr. 2025
Spain's players celebrate after the UEFA Nations League quarter final second leg football match between Spain and Netherlands at the Mestalla stadium in Valencia, on March 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)
Weltrangliste (Männer)
Spanien neu auf Platz zwei
3. Apr. 2025
Gibraltar's line-up v Faroe Islands
Frauenfussball
Gibraltar übertrifft mehrere Meilensteine in der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste
25. März 2025
Lilian Awuor, goalkeeper of Kenya celebrates victory with teammates during the 2026 Women's Africa Cup Of Nations Qualifier between Tunisia and Kenya at Sousse Olympic Stadium in Sousse, Tunisia on 26 Febraury 2025 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
Weltrangliste (Frauen)
Afrika im Blickpunkt, Japan in Feststimmung
6. März 2025
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