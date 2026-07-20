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Weltrangliste Nachrichten
Weltrangliste (Männer)
Weltmeister Spanien neu an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
20. Juli 2026
Frauenfussball
Spanien schreibt Geschichte an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
16. Juni 2026
Weltrangliste (Männer)
Argentinien zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
11. Juni 2026
Mitgliedsverbände
Kosovo: Zehn Jahre Wachstum auf der internationalen Bühne
13. Mai 2026
Weltrangliste (Frauen)
Viel Bewegung an der Spitze der neuen Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
21. Apr. 2026
Weltrangliste (Männer)
Frankreich zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
1. Apr. 2026
FIFA-Weltrangliste
Live-Aktualisierung der FIFA/Coca-Cola-Weltranglisten während Spielen der Männer- und Frauen-Nationalteams
18. März 2026
Weltrangliste (Männer)
Marokko und Senegal Teams der Stunde in der neuen FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste
19. Jan. 2026
Weltrangliste (Männer)
Spanien zum Jahresende an der Spitze, Jordanien dank dem Finaleinzug beim FIFA-Arabien-Pokal™ im Aufwind
22. Dez. 2025
Weltrangliste (Frauen)
Spanien auch im Dezember an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste
11. Dez. 2025
Weltrangliste (Männer)
Brasilien grösster Aufsteiger in den Top 10 der Männerweltrangliste, Spanien weiterhin an der Spitze
19. Nov. 2025
Weltrangliste (Männer)
Top Ten der FIFA/Coca‑Cola‑Weltrangliste – Argentinien und Deutschland unter den grössten Gewinnern
17. Okt. 2025
Frauenfussball
Die Salomonen erreichen mit Unterstützung der FIFA neue Höhen
7. Okt. 2025
Weltrangliste (Männer)
Spanien zurück an der Spitze, viel Bewegung in den Top Ten
18. Sept. 2025
Weltrangliste (Frauen)
Spanien zurück an der Spitze, Bangladesch auf dem Vormarsch
7. Aug. 2025
Weltrangliste (Männer)
Kroatien wieder in den Top Ten, Mexiko nahe dran
10. Juli 2025
Weltrangliste (Frauen)
Südamerika auf dem Vormarsch, die USA bleiben an der Spitze
12. Juni 2025
FIFA-Weltrangliste
Paraguay wieder unter den Top 50 – WM-Traum lebt dank Entwicklungsarbeit
22. Apr. 2025
Weltrangliste (Männer)
Spanien neu auf Platz zwei
3. Apr. 2025
Frauenfussball
Gibraltar übertrifft mehrere Meilensteine in der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste
25. März 2025
Weltrangliste (Frauen)
Afrika im Blickpunkt, Japan in Feststimmung
6. März 2025
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