FIFA stärkt Klubmanagement in El Salvador mit Amerika-Programm

Seminar zum FIFA-Grundkurs in Klubmanagement in San Salvador

Stärkung der Profistrukturen im Zentrum der Veranstaltung mit hochrangigen Klub- und Verbandsvertretern

Initiative zur Förderung der langfristigen Entwicklung des Klubfussballs in Amerika

Am 8. und 9. April veranstaltete die FIFA in San Salvador (El Salvador) im Rahmen der Amerika-Ausgabe von FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement mit grossem Erfolg ein zweitägiges Klubmanagementseminar.

Die Initiative ist Teil des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung und wurde gemeinsam mit dem Fussballverband von El Salvador (FESFUT) organisiert.

Die Veranstaltung mit hochrangigen Vertretern lokaler Vereine und des FESFUT bot die Gelegenheit, die professionelle Geschäftsführung und die Strukturen des Klubfussballs in El Salvador zu stärken. Während zwei Tagen nahmen die Teilnehmenden an spezifischen Veranstaltungen zu Themen wie Unternehmensführung, Betriebsabläufe, Finanzen, Geschäftsentwicklung, Marketing, Kommunikation und Betriebsplanung teil.

Die Sitzungen behandelten sowohl strategische als auch operative Prioritäten und förderten den Wissensaustausch und den praxisorientierten Dialog zwischen FIFA-Experten, Verbandsvertretern und Führungskräften von Klubs. Sie boten zudem die Möglichkeit, sich in einer Zeit, in der der Fussball starken institutionellen Rückhalt geniesst, über die weitere Entwicklung der Fussballstrukturen im Land abzustimmen.

Ornella Desirée Bellia, Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball bei der FIFA, sagte: „Klubs sind sowohl lokal als auch international das Herzstück des Fussballs. Im Rahmen der Amerika-Ausgabe von FIFA Campus – Grundkurs in Klubmanagement sowie des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung freuen wir uns sehr, den FESFUT und seine Klubs bei der Stärkung ihrer Strukturen und Kompetenzen zu unterstützen. Mit dieser Initiative tragen wir dazu bei, die derzeitigen Ambitionen für den Profifussball in El Salvador in nachhaltigere, gut geführte und wettbewerbsfähige Klubs umzuwandeln.“

Jair Bertoni, FIFA-Regionaldirektor für Amerika, fügte hinzu: „Der Profifussball ist ein entscheidender Motor für langfristige Nachhaltigkeit und verlangt von den Klubs eine Stärkung ihrer Management-, Betriebs- und Führungsstrukturen, damit sie Fans, Spielern, Schiedsrichtern und Sendeanstalten ein hochwertiges, wirkungsvolles und attraktives Produkt bieten können. In Ländern mit einer langen Fussballtradition wie El Salvador und in ganz Mittelamerika spielen strukturierte Initiativen zur Kompetenzförderung eine wichtige Rolle zur Stärkung der Standards, der Wettbewerbsfähigkeit und der fortwährenden Entwicklung des Fussballs.“