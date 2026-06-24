Abschlussfeier des FIFA-Diploms in Klubmanagement und des FIFA-Executive-Programms für Spieler

Viertägige Veranstaltung in Miami (USA) zum Abschluss der dritten Auflage des FIFA-Diploms in Klubmanagement sowie der ersten Auflage des FIFA-Executive-Programms für Spieler

Abschlussfeier für beide Studiengänge erstmals im Nu-Stadion von Inter Miami

Ansprache vonFIFA-Präsident Gianni Infantino mit Glückwünschen an die Absolventen und Verweis auf die Bedeutung von Führungsqualitäten und gutem Management für die Zukunft des Fussballs

Die Absolventen der dritten Auflage des FIFA-Diploms in Klubmanagement sowie der ersten Auflage des FIFA-Executive-Programms für Spieler erhielten bei einer denkwürdigen Feier im Nu-Stadion von Inter Miami ihre Diplome und durften dabei die Glückwünsche von Jorge Mas, dem geschäftsführenden Eigentümer von Inter Miami, entgegennehmen.

Die Feier bildete den Abschluss einer viertägigen Veranstaltung in Miami (USA), die von der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball organisiert wurde.

In einer eingespielten Videobotschaft richtete auch FIFA-Präsident Gianni Infantino seine Glückwünsche an die Absolventen.

„Ich hoffe, dass Sie auf Ihrer Reise durch diese prestigeträchtigen Programme sowie in den letzten Tagen bei den Präsentationen, Fragerunden und weiteren Veranstaltungen hier in Miami viel gelernt und mitgenommen haben“, sagte er.

„Die Zukunft des Fussballs wird sowohl auf als auch neben dem Platz geschrieben und braucht herausragende Führungspersonen. Der FIFA liegen das FIFA-Diplom in Klubmanagement und das FIFA-Executive-Programm für Spieler sehr am Herzen, weil wir mehr Spieler und Trainer in Führungspositionen haben möchten. Sie können den Fussball weit über das Spielfeld hinaus bis an die Basis mitgestalten.“

Beim FIFA-Diplom in Klubmanagement können Führungskräfte von Klubs aus aller Welt Wissen und Standards austauschen und ihr Netzwerk erweitern. Das FIFA-Executive-Programm für Spieler unterstützt aktive und ehemalige Spieler und Trainer an der Schwelle zu Führungs- und Leitungsaufgaben.

Absolventen des FIFA-Diploms in Klubmanagement und des „Players Executive Programme“ geehrt 02:44

Die Teilnehmenden befassen sich mit den neusten Trends in den Bereichen Vereinsführung, Stadionmanagement, Finanzen, Marketing, Kommunikation, Sportstrategie, Jugendakademien, Unternehmensführung, Recht, mentale Gesundheit sowie Führungs- und Verhandlungskompetenz.

„Die FIFA muss sich wirklich um den Fussball kümmern und dafür sorgen, dass sich der Sport weltweit weiterentwickeln kann. Sie steht in der Schuld der Spieler und muss ihnen daher die Möglichkeit bieten, nach ihrer Profikarriere zu den Führungskräften von morgen zu werden“, sagte Ornella Desirée Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.

„Dies schenkt ihnen Hoffnung, weil sie merken, dass sie dem Fussball noch so viel geben können – nicht mehr auf dem Spielfeld, aber auf der Führungsetage. Genau darum geht es in diesem Kurs.“

Bei den Programmen erwerben die Absolventen die für Führungsaufgaben nötigen praktischen Kompetenzen und Strategien sowie das Selbstvertrauen, die Fähigkeiten und das Wissen, um ihre Klubs voranzubringen und die professionellen Standards im weltweiten Fussball getreu den Zielen der FIFA zu verbessern.

„Hier geht es um Bildung und darum, über verschiedene Teile der Welt zu lernen. Noch viel wichtiger sind aber der Kontakt zu anderen Menschen und das innere Feuer“, sagte Karina LeBlanc, ehemalige kanadische Nationaltorhüterin, die nun geschäftsführende Vizepräsidentin für strategische Entwicklung beim Unternehmen RAJ Sports ist, dem der Verein Portland Thorns gehört.

„Ich bin jetzt noch motivierter, den Wandel des Fussballs voranzutreiben und die Welt sowohl für den Männer- als auch für den Frauenfussball zu begeistern. Vor allem aber will ich mich von anderen inspirieren lassen, von ihren Geschichten und davon, wie sie führen und Dinge tun. Das ist das Wichtigste.“

Während der viertägigen Veranstaltung in Miami stellten die Absolventen ihre Abschlussprojekte vor, die sie gemeinsam mit Vereinen und Organisationen aus verschiedenen Konföderationen erarbeitet hatten, darunter Real Madrid CF, Portland Thorns FC, Coritiba FBC, Catania Women, al-Sadd SC, Persib Bandung, Western Sydney Wanderers und der saudische Staatsfonds PIF.

Auch der ehemalige südafrikanische Nationalspieler Siphiwe Tshabalala war voll des Lobes für den Kurs.

„Fussballer und alle anderen Personen, die Teil des Sports sind, müssen sich laufend weiterbilden. Für erstklassigen Unterricht gibt es nichts Besseres als die FIFA“, betonte er.

„Dieses Programm fördert die Integration, den Zusammenhalt sowie die Vielfalt verschiedener Kulturen. Wir lernen hier unglaublich viel. Wir haben dieses Programm als Fremde begonnen und sind zu Freunden und einer Familie geworden, und bald werden wir Geschäftspartner sein.“

Zugegen bei den Abschlussveranstaltungen waren auch Vertreter mehrerer Fussballvereine und der gesamten Sportbranche, wie Juan Sebastián Verón, Präsident von Estudiantes de La Plata und Miteigentümer des Miami FC, Juan Monaco, ehemaliger ATP-Spieler und Miteigentümer des Leistungszentrums Sports Performance Hub sowie des Miami FC, Pavel Nedvěd Jr., Mitbegründer des Unternehmens KNIT, und Nick Sakiewicz, Gründungsmitglied der Major League Soccer sowie Gründer des Vereins Philadelphia Union, sowie zahlreiche Experten aus den Bereichen Marketing, Markenaufbau, Analytik, Ticketverkaufstechnologie und Spielergesundheit.

Die Teilnehmenden besuchten zudem das FIFA Museum in Miami, das Kaseya Center der Miami Heat sowie das Florida Blue Training Center von Inter Miami.