Präsident Trump wird für seinen unermüdlichen Einsatz für den Frieden geehrt

Der erste Preis wurde von FIFA-Präsident Gianni Infantino während der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ überreicht

FIFA-Friedenspreis wird jährlich verliehen

Der Präsident der USA, Donald J. Trump, hat den ersten „FIFA-Friedenspreis – Fussball vereint die Welt” von FIFA-Präsident Gianni Infantino während der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im legendären John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D. C. bekommen.

Das Staatsoberhaupt der USA bekam den FIFA-Friedenspreis und eine Gedenkmedaille, nachdem er erst gestern die Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas in der US-Hauptstadt empfangen hatte, um einen historischen Friedensvertrag zu unterschreiben. Darüber hinaus spielte Trump, der am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der USA vereidigt wurde, eine entscheidende Rolle bei der Herstellung eines Waffenstillstands und der Förderung des Friedens zwischen Israel und Palästina und hat sich auch aktiv um die Beendigung anderer Konflikte bemüht.

Präsident Donald J. Trump bekommt den „FIFA-Friedenspreis – Fussball vereint die Welt” 07:20

Der FIFA-Präsident lobte die unermüdlichen Bemühungen von Präsident Trump, die Menschen im Geiste des Friedens zusammenzubringen.

„Das ist es, was wir von einem Staatschef erwarten, dass er sich um die Menschen kümmert. Wir wollen in einer sicheren Welt und in einer sicheren Gemeinschaft leben. Es geht um Zusammenhalt – das werden wir heute hier und bei der (FIFA)-Weltmeisterschaft zeigen, Herr Präsident“, so Gianni Infantino bei der Verleihung des Preises.

„Sie haben den ersten FIFA-Friedenspreis für Ihren Einsatz und Ihre Bemühungen definitiv verdient, denn Sie haben auf unglaubliche Weise etwas erreicht. Sie können immer auf meine Unterstützung zählen, Herr Präsident, auf die Unterstützung der gesamten Fussballgemeinschaft – gemeinsam wollen wir Ihnen dabei helfen, Frieden zu stiften und die Welt überall zu einem besseren Ort zu machen.“