Haiti kehrt am 13. Juni in Boston zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zurück

Das Spiel hat für den ehemaligen haitianischen Nationalspieler Zachary Herivaux eine besondere Bedeutung

Der in Boston aufgewachsene Herivaux prognostiziert „eine lebhafte Atmosphäre“

Am 13. Juni schreibt Boston ein neues Kapitel in der Geschichte des haitianischen Fussballs. Nach einer Pause von 52 Jahren kehren die „Grenadiers” bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gegen Schottland auf die grosse Bühne zurück. Die gesamte karibische Nation zählt die Tage bis zu diesem großen Ereignis.

Besonders stark ist diese Vorfreude in Massachusetts zu spüren, wo eine der größten haitianischen Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten zu Hause ist und wo der ehemalige haitianische Nationalspieler Zachary Herivaux aufgewachsen ist. Er wurde als Sohn eines haitianischen Vaters und einer japanischen Mutter in Japan geboren und zog schon in sehr jungen Jahren nach Chestnut Hill, einem Vorort von Boston. „Meine früheste Erinnerung an Boston stammt aus der Zeit, als ich aus Japan hierherkam“, erzählte er Inside FIFA. „Ich konnte kein Wort Englisch sprechen. Ich erinnere mich, wie ich mit den Kindern aus der Nachbarschaft Fussball spielte und versuchte, trotz der Sprachbarriere so gut es ging mit ihnen zu kommunizieren.“

Haiti bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1974

„Fussball“ half Herivaux nicht nur dabei, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, sondern vertiefte auch seine Verbindung zu Haiti. Als Absolvent der Akademie der New England Revolution vertrat Herivaux sein Land in der U-17- und U-20-Nationalmannschaft, bevor er 2017 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab. Seitdem bestritt er 19 Länderspiele, zuletzt beim Concacaf Gold Cup 2021.

„Haiti bedeutet mir alles. Mein erster Besuch in diesem Land war eine lebensverändernde Erfahrung. Es ist ein wunderschöner Teil der Welt mit fantastischen Menschen. Aber man kann nicht ignorieren, wie krass der Kontrast zwischen dieser idyllischen Kulisse und den vielen Problemen des Landes ist“, erklärte er. „Aber ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Die Menschen gaben mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, ihre Nationalmannschaft zu inspirieren und das Ganze zu einer großen Sache zu machen.“

Der 30-jährige Herivaux, der beim Rhode Island FC in der USL Championship, der zweiten Liga der USA, eine Schlüsselrolle im Mittelfeld spielt, gehörte zum erweiterten Kreis der Kandidaten für einen Platz im 26-köpfigen Kader Haitis für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Doch während er von seinem Zuhause in Boston aus auf die Rückkehr Haitis blickt, ist seine Sichtweise nicht von Bedauern, sondern von Dankbarkeit geprägt.

„Ich empfinde nichts als Dankbarkeit im Vorfeld dieses Spiels, bei dem ich natürlich dabei sein werde“, erklärte er. „Es war ein harter Kampf. Als ich in die Nationalmannschaft kam, war die Qualifikation für den Gold Cup an sich schon eine riesige Leistung. Diese Entwicklung aus nächster Nähe mitzuerleben, zu sehen, wie weit wir gekommen sind, und zu spüren, wie die Liebe und Begeisterung für die Nationalmannschaft wachsen, ist für mich unglaublich bedeutsam.“⁴

„Ich bin mir sehr bewusst, wie viel Glück ich hatte, einen Teil meiner Karriere mit ihnen verbracht zu haben. Mehrere Spieler des aktuellen Kaders haben gemeinsam mit mir wichtige Meilensteine erreicht. Es erfüllt mich mit großer Zufriedenheit, zu sehen, wie sie reifen, Fortschritte machen und dazu beitragen, Haiti auf die Weltbühne zu bringen. Ganz gleich, wie diese Weltmeisterschaft ausgeht – diese Mannschaft und diese Nation wecken einfach Freude und Stolz.“ Diese Verbundenheit wird durch den Mittelstürmer der Grenadiers, Frantzdy Pierrot, am besten veranschaulicht. Er ist wie Herivaux in Massachusetts eine lokale Berühmtheit. Die Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, erklärte den 26. Mai offiziell zum „Frantzdy-Pierrot-Day“ im Bundesstaat, um Haitis Rückkehr zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu feiern. Er wurde bei einer Zeremonie geehrt, an der seine Familie und ehemalige Trainer teilnahmen.

„Er ist einer meiner besten Freunde. Wir stehen uns sehr nahe, aber als Kinder haben wir uns oft gestritten. Wir hatten uns einige Jahre aus den Augen verloren, bevor wir uns bei einem Trainingslager der Nationalmannschaft wiedertrafen – und seitdem blicken wir nicht mehr zurück“, erinnert sich Zachary Herivaux. „Das ist die Art von Begegnung, die nur der Fussball möglich macht.“

Fussball hat auch die Kraft, die Welt zu vereinen, wie uns FIFA-Präsident Gianni Infantino immer wieder gerne in Erinnerung ruft. Haitis Rückkehr dürfte Fans über Grenzen hinweg vereinen und eine weltweite Gemeinschaft zusammenbringen. Viele werden das Stadion füllen, um die Grenadiers anzufeuern, während sich andere in der offiziellen Fanzone auf dem City Hall Plaza im Herzen von Boston versammeln werden.

„Eines ist sicher: Die Haitianer sind immer zur Stelle. Ihre Unterstützung ist unerschütterlich. Die Menschen sind stolz auf ihre Herkunft und lieben es, zu feiern. In Boston und darüber hinaus wird es mit Sicherheit eine lebhafte Atmosphäre geben“, verspricht Zachary Herivaux, der auf einen 2:1-Sieg Haitis tippt.