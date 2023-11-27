"Atlas Barber Shop" heißt die Welt bei der WM willkommen

Der „Atlas Barber Shop“ hat sich während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu einem Treffpunkt für Fussballfans in Boston, Massachusetts, entwickelt.

Der Salon steht ganz im Zeichen einer stolzen marokkanisch-amerikanischen Identität, die von Gründer Ayoub geprägt und von einer Gemeinschaft von Anhängern gelebt wird.

Die Begeisterung rund um das Turnier bringt neue Energie sowohl in das Geschäft als auch in die Nachbarschaft.

Der in Boston, Massachusetts, ansässige Atlas Barber Shop hat eine echte Brücke zwischen Fussball und Friseurhandwerk sowie zwischen den USA und Marokko geschlagen. Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ haben Ayoub, Salah und Hamza ihren Salon in weit mehr als nur einen Ort für einen Haarschnitt verwandelt. Er ist ein Treffpunkt, an dem Fans zusammenkommen, um über Fussball zu sprechen, marokkanischen Tee zu trinken, traditionelle Speisen zu genießen und die wichtigsten Spiele des Turniers mitzuverfolgen.

Das Ambiente spricht Bände. US-amerikanische und marokkanische Flaggen wehen Seite an Seite, während auf einem Fernseher zwischen ihnen die Höhepunkte des Vortags zu sehen sind: der überzeugende 3:0-Sieg der „Atlas-Löwen“ gegen Kanada. Über den Köpfen tragen Girlanden in den Farben der qualifizierten Nationen zur unverkennbaren WM-Stimmung bei.

„Für uns geht es darum, beide Seiten unserer Identität zu würdigen: Marokko, wo wir herkommen und wo unsere Wurzeln liegen, und die USA, wo wir neue Chancen gefunden haben und den amerikanischen Traum leben“, erklärte Ayoub, der Besitzer des Ladens, der ein Achraf-Hakimi-Trikot trug und Englisch mit starkem amerikanischen Akzent sprach. „Wir haben zwei Herzen, und diese doppelte Identität hat uns begleitet, als wir die Teams während der gesamten Weltmeisterschaft unterstützt haben.“

Hier ist Fussball weit mehr als nur ein Sport; er ist eine universelle Sprache, die Kulturen zusammenbringt. „Das schöne Spiel ist hier allgegenwärtig“, fügte er hinzu. „Wenn Sie unseren Laden betreten, können Sie alles mitverfolgen – von europäischen Ligaspielen über afrikanische Meisterschaften, Champions-League-Abende bis hin zu südamerikanischen, asiatischen und afrikanischen Wettbewerben und natürlich die (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft™. Das ist Teil unserer DNA. Dieser Friseursalon ist geprägt von der Fussballkultur und der kollektiven Energie, die sie mit sich bringt.“

Der aus Casablanca stammende Unternehmer kam 2010 mit seiner Familie in die USA und fand bald in Boston ein neues Zuhause. Der multikulturelle Charakter der Stadt passte perfekt zu dem optimistischen Unternehmer. Sein erstes Geschäft in der Nähe der Harvard-Universität lief schnell rund, was den Weg für eine zweite Filiale in Brookline und kürzlich für eine dritte in der Innenstadt von Boston ebnete. Da das WM-Fieber die Stadt erfasst hat, scheint der Aufstieg des Geschäfts genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen.

„Dieser Wettbewerb hat sich direkt auf mein Geschäft ausgewirkt. Zu uns kommen Fans aus allen Ecken der Welt, von französischen Anhängern bis hin zu Südamerikanern“, fügte Ayoub hinzu. „In der Stadt herrscht mehr Leben, und natürlich sitzen mehr Leute bei uns auf den Stühlen. Normalerweise ist der Sommer in Boston die ruhige Spielzeit, da so viele Studenten die Stadt verlassen. Aber dieses Jahr hat alles verändert: Restaurants, Bars, Friseursalons und Einkaufszentren sind alle brechend voll.“

Die WM-Fans haben ganz neue Erwartungen mitgebracht. Die Friseure schneiden nicht nur Haare, sondern kreieren Looks, die den größten Stars des Fussballs würdig sind. „Junge Kunden fragen oft nach Frisuren wie die der Topspieler: Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo … also setzen wir das um!“, sagte Ayoub.

Trotz des zusätzlichen Geschäfts, das die Weltmeisterschaft in den Laden gebracht hat, ist Ayoub entschlossen, dass es bei den Public-Viewing-Veranstaltungen im Laden weiterhin um Gemeinschaft geht und nicht um Geld. Im Atlas Barber Shop ist die Gastfreundschaft kostenlos. „Wir kochen hausgemachte marokkanische Gerichte und servieren Minztee, laden unsere Kunden ein und schauen uns die Spiele gemeinsam an. Es ist ein magisches Erlebnis“, sagte er.

Das Ziel ist es, diese Veranstaltungen bis zum Finale fortzusetzen – ganz gleich, ob Marokko wie die USA aus dem Turnier ausscheidet oder nicht. „Wer auch immer auf dem Platz steht und woher die Spieler auch kommen mögen – das Wichtigste ist, die Weltmeisterschaft gemeinsam bis zum Schlusspfiff zu erleben“, erklärte er.