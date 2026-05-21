Freundschaftsspiel im Home of FIFA läutet die Weltfussballwoche ein

Die Kampagne „Be Active“ begeistert Kinder für mehr Bewegung – für ein gesünderes und glücklicheres Leben

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström dazu: „Die Weltfussballwoche ist ein ganz besonderes Ereignis, das zeigt, wie der Fussball die ganze Welt verbindet“

FIFA-Legende Nuno Gomes betont, dass Fussball Kindern Selbstvertrauen schenkt und ihnen wichtige Werte für das Leben vermittelt

Das Freundschaftsspiel findet genau zum 122. Geburtstag der FIFA statt

Das Management und die Belegschaft der FIFA feierten den Auftakt der Weltfussballwoche mit einem Freundschaftsspiel auf dem Estádio Pelé direkt am Home of FIFA in Zürich. Das Spiel fand im Rahmen der „Be Active“-Kampagne statt, die Kinder und Fans weltweit zu mehr Bewegung anspornen soll.

„Die Weltfussballwoche ist ein ganz besonderes Ereignis. Sie zeigt, wie der Fussball die ganze Welt verbindet – schliesslich wird er rund um den Globus in unseren 211 Mitgliedsverbänden gespielt“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, bevor er mit seinen Kollegen den Platz betrat. „Das Ganze ist eine Initiative des FIFA-Präsidenten aus dem Jahr 2024. Da der 21. Mai zudem der 122. Geburtstag der FIFA ist, war dies der perfekte Anlass, um die Weltfussballwoche einzuläuten.“

Home of FIFA feiert die Weltfussballwoche 02:10

Das diesjährige Thema der Weltfussballwoche – „Be Active“ – ist eine Botschaft, die auch bei den kommenden globalen FIFA-Events im Mittelpunkt stehen wird.

„Bei der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft wird die Kampagne ‚Be Active‘ in allen 16 Stadien präsent sein, in denen die Spiele des Finalturniers ausgetragen werden“, ergänzte der FIFA-Generalsekretär. „Es wird eine Dance Cam geben, bei der die Zuschauer ihre Tanzkünste zeigen und sich während des Spiels ein wenig bewegen können.“ „Darüber hinaus werden wir rund um die Spiele verschiedene Breitensportaktivitäten mit den teilnehmenden Mannschaften organisieren, um das zu unterstützen, was in den 16 Stadien stattfindet.“

Die von der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Kampagne „Be Active“, die erstmals während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ präsentiert wurde, motiviert Kinder dazu, sich mehr zu bewegen und täglich mindestens 60 Minuten aktiv zu sein – für ein gesünderes und glücklicheres Leben.

„Es geht darum, Kinder zu ermutigen, aktiv zu sein und Fussball zu spielen. Das ist wichtig für sie, denn so bleiben sie gesund, gewinnen an Selbstvertrauen und haben Spass“, sagte der ehemalige portugiesische Stürmer Nuno Gomes. „Fussball ist zudem eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen Menschen und Kulturen in Kontakt zu treten… Es ist ein schöner und guter Weg, andere Menschen kennenzulernen und so menschlich miteinander umzugehen, wie wir es eigentlich sollten.“