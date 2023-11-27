Gruppen für wegweisende Youth Olympic Futsal Tournaments ausgelost

Die FIFA Youth Olympic Futsal Tournaments Auslosung fand im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, statt

Senegal wird das erste afrikanische Land sein, das eine olympische Sportveranstaltung ausrichtet

Die Zeremonien fanden im Rahmen der Weltfussballwoche statt, um Kinder zur Teilnahme an der Kampagne „Be Active“ zu ermutigen

Die Vorfreude auf die FIFA Youth Olympic Futsal Tournaments ist nach den offiziellen Auslosungszeremonien, die im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, stattfanden, auf dem Höhepunkt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Weltfussballwoche wurden die beiden Vierergruppen für die Damen- und Herrenwettbewerbe im Vorfeld der wegweisenden zweiten Auflage der beiden Youth Olympic Futsal Tournaments ermittelt, die erstmals in Afrika ausgetragen werden.

Die Spiele werden vom 1. bis 12. November 2026 im Rahmen der Youth Olympic Games Dakar 2026 in Dakar, Senegal, ausgetragen. Die Turniere markieren die zweite Ausgabe des olympischen Futsal nach dem erfolgreichen Debüt der Disziplin bei den Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.

Insgesamt 160 Spieler werden in 32 Spielen antreten, was einen Meilenstein für den Futsal und den afrikanischen Kontinent darstellt.

„Auf dem Weg zu den historischen vierten Youth Olympic Games Dakar 2026 betreten Sie in diesem Jahr Neuland, da es die erste grosse Veranstaltung des [Internationales Olympisches Komitee] sein wird, die in Afrika stattfindet“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft. „Als jemand, dem dieser wunderbare Kontinent sehr am Herzen liegt, kann ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue.“

„Dakar wird ein wunderbarer Gastgeber sein, und das Futsal-Turnier wird zweifellos eines der Highlights, dank der Leidenschaft für das Spiel in Afrika, das natürlich auch für seine tiefe, tiefe Liebe zum Fussball bekannt ist. Allen 16 teilnehmenden Mannschaften und Ihren Fans möchte ich sagen: Ich bin sicher, dass Sie diese einmalige Erfahrung geniessen werden.“

Diese Ausgabe des Turniers knüpft an die wachsende Bedeutung von Futsal auf der globalen Bühne an und bringt das schnelle, technisch anspruchsvolle Spiel einer neuen Generation von Spielern und Fans in Afrika und auf der ganzen Welt näher.

Die Auslosungen fanden am Eröffnungstag der Weltfussballwoche statt, wobei die Ausgabe 2026 die globale Kampagne „Be Active“ von FIFA und der Weltgesundheitsorganisation unterstützt, die Kinder dazu ermutigt, sich mehr zu bewegen und mindestens 60 Minuten tägliche Aktivität für ein gesünderes und glücklicheres Leben anzustreben.

Gemeinsam tragen alle Akteure des Fussballs eine wichtige Verantwortung, um Menschen für den Sport zu begeistern. Die World Football Week bietet die Chance, möglichst viele Kinder für Fussball und Bewegung zu begeistern. Jede Trainingseinheit, jede Aktion und jeder Moment helfen dabei, den Grundstein für einen lebenslang gesunden Lebensstil zu legen.

Dakar 2026 Youth Olympic Games - Bestätigte Futsal-Gruppen

Frauen-Turnier

Gruppe A Senegal (A1) Fidschi (A2) Kolumbien (A3) Ukraine (A4)

Group B Italien (A1) Kamerun (A2) Costa Rica (A3) Islamische Republik Iran (A4)

Männer-Turnier

Group A Senegal (A1) Argentinien (A2) Panama (A3) Afghanistan (A4)