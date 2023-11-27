Schweizer Nationalmannschaft motiviert Kinder in San Diego zu mehr Bewegung

Das Schweizer Team für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ traf bei seiner ersten Trainingseinheit auf über 500 Schülerinnen und Schüler der San Diego Jewish Academy

Im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Be Active“ von FIFA und Weltgesundheitsorganisation (WHO) standen die Nationalspieler gemeinsam mit den Kindern auf dem Fussballplatz

Die Veranstaltung war die erste von mehreren Aktionen in den drei Gastgeberländern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – der bislang inklusivsten Ausgabe des Turniers

Die Schweizer Nationalmannschaft startete ihren Aufenthalt im Team Base Camp (TBC) in Kalifornien mit einem besonderen Termin: Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler der San Diego JewishAcademy waren zu Gast, um den Auftakt der „Be Active“-Initiative zu erleben.

Neben Medienvertretern und Gästen des Schweizer Konsulats erhielten Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren sowie ihre Lehrpersonen die einmalige Gelegenheit, die Mannschaft von Murat Yakin bei ihren Vorbereitungen auf das erste Gruppenspiel gegen Katar am 13. Juni im San Francisco Bay Area Stadium aus nächster Nähe zu beobachten.

Im Anschluss an die Trainingseinheit standen die Nationalspieler selbst im Mittelpunkt. Stars wie Granit Xhaka und Manuel Akanji absolvierten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern kurze Fussballübungen und Mini-Trainings und setzten damit ein sichtbares Zeichen für die „Be Active“-Kampagne.

Die Initiative wurde vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ gemeinsam mit der WHO ins Leben gerufen. Hintergrund sind Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation, wonach weltweit vier von fünf Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend körperlich aktiv sind.

Mit der Botschaft, sich täglich mindestens 60 Minuten zu bewegen – idealerweise beim Fussballspielen –, soll die Kampagne junge Menschen weltweit zu einem gesünderen, aktiveren und glücklicheren Lebensstil motivieren.

Spieler der Schweizer Nationalmannschaft nehmen an der BE ACTIVE-Kampagne in San Diego teil Previous 01 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 02 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 03 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 04 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 05 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 06 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 07 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 08 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 09 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 10 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 11 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 12 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 13 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego Next

Das Team Base Camp war mit Informationsplakaten, Ballons und weiteren Kampagnenelementen geschmückt, um die Be-Active-Botschaft zu unterstreichen. Darüber hinaus nahmen sich die Schweizer Spieler Zeit für Autogramme und Selfies und sorgten mit ihrer offenen Art für zahlreiche unvergessliche Momente.

Auch andere der insgesamt 48 teilnehmenden Nationen werden vor und während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ähnliche Veranstaltungen in ihren Team Base Camps durchführen.