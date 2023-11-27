Französische Stars motivieren Kinder in Boston zu mehr Bewegung

Der Kader der französischen Nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ traf sich mit Kindern und Jugendlichen, während die Bentley University in Waltham, Massachusetts, das erste Training des Teams im Vorfeld des Turniers ausrichtet

Der Auftritt der „Les Bleus“ belohnte die Kinder für ihren Einsatz bei einer von der FIFA und der „Be Active“-Initiative der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Veranstaltung

Kinder sammeln Erinnerungen fürs Leben, während die inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten bevorsteht

Die französische Nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ traf an der Bentley University im Rahmen eines von der „Be Active“-Initiative unterstützten öffentlichen Trainingstages in ihrem Teamquartier auf begeisterte Kinder.

Die glücklichen Kinder in Boston, USA, hatten die einmalige Gelegenheit, Didier Deschamps’ Mannschaft bei den intensiven Vorbereitungen auf ihr Auftaktspiel in Gruppe I gegen Senegal im New-York-New-Jersey-Stadion am Dienstag, dem 16. Juni, zu beobachten, bevor Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und andere Topspieler die Bemühungen der Kinder auf dem Platz mit Autogrammen und Selfies belohnten.

Das Programm „Be Active“, das im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde, greift die Erkenntnisse der WHO auf, wonach weltweit vier von fünf Kindern sich nicht ausreichend körperlich betätigen. Auch die Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, nahm an der Veranstaltung teil und lobte die Einrichtungen der Bentley University sowie die Bemühungen der Hochschule bei der Betreuung des französischen Teams.

Indem Kinder dazu ermutigt werden, sich täglich mindestens 60 Minuten lang zu bewegen, insbesondere durch Fussballspielen, zielt die Initiative darauf ab, junge Menschen auf der ganzen Welt zu einem gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil zu inspirieren.

„Massachusetts Soccer hat sich sehr gefreut, bei der Durchführung der ‚Be Active‘-Kurse mitzuwirken, an denen viele Kinder aus der Umgebung teilnahmen, darunter auch solche, die bisher kaum Gelegenheit hatten, Fußball zu spielen“, sagte Michael Ndoumbe, stellvertretender technischer Direktor von Massachusetts Youth Soccer.

„Be Active“-Training mit der französischen Nationalmannschaft in Waltham, Massachusetts Previous 01 / 11 Be Active at France's Community Training Session 02 / 11 Be Active at France's Community Training Session 03 / 11 Be Active at France's Community Training Session 04 / 11 Be Active at France's Community Training Session 05 / 11 Be Active at France's Community Training Session 06 / 11 Be Active at France's Community Training Session 07 / 11 Be Active at France's Community Training Session 08 / 11 Be Active at France's Community Training Session 09 / 11 Be Active at France's Community Training Session 10 / 11 Be Active at France's Community Training Session 11 / 11 Be Active at France's Community Training Session Next

„Es war heute ein unglaublicher Tag für die Kinder: Sie hatten die Gelegenheit, an den ‚FIFA Be Active‘-Einheiten teilzunehmen, die ihnen viel Spaß gemacht haben, und wurden anschließend für ihre Bemühungen mit einem Treffen mit dem französischen Nationalteam belohnt. Das sind Erinnerungen, die sie ihr Leben lang in Ehren halten werden“, fügte Ndoumbe hinzu.