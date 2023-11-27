Französische Stars motivieren Kinder in Boston zu mehr Bewegung

Der Kader der französischen Nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ traf sich mit Kindern und Jugendlichen, während die Bentley University in Waltham, Massachusetts, das erste Training des Teams im Vorfeld des Turniers ausrichtet
Der Auftritt der „Les Bleus“ belohnte die Kinder für ihren Einsatz bei einer von der FIFA und der „Be Active“-Initiative der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Veranstaltung
Kinder sammeln Erinnerungen fürs Leben, während die inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten bevorsteht
Die französische Nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ traf an der Bentley University im Rahmen eines von der „Be Active“-Initiative unterstützten öffentlichen Trainingstages in ihrem Teamquartier auf begeisterte Kinder.
Die glücklichen Kinder in Boston, USA, hatten die einmalige Gelegenheit, Didier Deschamps’ Mannschaft bei den intensiven Vorbereitungen auf ihr Auftaktspiel in Gruppe I gegen Senegal im New-York-New-Jersey-Stadion am Dienstag, dem 16. Juni, zu beobachten, bevor Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und andere Topspieler die Bemühungen der Kinder auf dem Platz mit Autogrammen und Selfies belohnten.
Das Programm „Be Active“, das im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde, greift die Erkenntnisse der WHO auf, wonach weltweit vier von fünf Kindern sich nicht ausreichend körperlich betätigen. Auch die Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, nahm an der Veranstaltung teil und lobte die Einrichtungen der Bentley University sowie die Bemühungen der Hochschule bei der Betreuung des französischen Teams.
Indem Kinder dazu ermutigt werden, sich täglich mindestens 60 Minuten lang zu bewegen, insbesondere durch Fussballspielen, zielt die Initiative darauf ab, junge Menschen auf der ganzen Welt zu einem gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil zu inspirieren.
„Massachusetts Soccer hat sich sehr gefreut, bei der Durchführung der ‚Be Active‘-Kurse mitzuwirken, an denen viele Kinder aus der Umgebung teilnahmen, darunter auch solche, die bisher kaum Gelegenheit hatten, Fußball zu spielen“, sagte Michael Ndoumbe, stellvertretender technischer Direktor von Massachusetts Youth Soccer.
„Be Active“-Training mit der französischen Nationalmannschaft in Waltham, Massachusetts
01/11
Be Active at France's Community Training Session
02/11
Be Active at France's Community Training Session
„Es war heute ein unglaublicher Tag für die Kinder: Sie hatten die Gelegenheit, an den ‚FIFA Be Active‘-Einheiten teilzunehmen, die ihnen viel Spaß gemacht haben, und wurden anschließend für ihre Bemühungen mit einem Treffen mit dem französischen Nationalteam belohnt. Das sind Erinnerungen, die sie ihr Leben lang in Ehren halten werden“, fügte Ndoumbe hinzu.
Die FIFA hat außerdem das Online-Video „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Be Active Workout“ veröffentlicht, um Kindern dabei zu helfen, gesund zu bleiben. Zum Rhythmus von „GOALS“, einem Titel aus dem offiziellen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™-Album von LISA, Anitta und Rema, können Nutzer die Bewegungen nachmachen und die Choreografie als Teil ihrer täglichen 60-minütigen Trainingseinheit lernen.