Europäische und afrikanische Mitgliedsverbände tauschen bei Workshop in Wien Wissen aus

FIFA will „Brücken bauen, um die Welt zu verbinden“

Mehrere FIFA-Mitgliedsverbände aus Afrika und Europa kamen in Wien zusammen, um im Rahmen der ständigen Bemühungen der FIFA, die Kluft zwischen den verschiedenen Fussballregionen zu verringern, Ideen auszutauschen.

Der FIFA-Workshop für Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen europäischen und afrikanischen Mitgliedsverbänden knüpfte an den Workshop an, der im Oktober 2024 im usbekischen Taschkent stattfand und bei dem Mitgliedsverbände aus Europa und Zentralasien eine Vielzahl von Themen diskutierten.

„Die erste Veranstaltung in Usbekistan stellte die hervorragende Zusammenarbeit unter Beweis. Hier in Österreich sorgen wir nun mit den afrikanischen Verbänden für ein ähnliches Umfeld“, so der FIFA-Direktor Mitgliedsverbände, Elkhan Mammadov.