Seminar in Malawi im Rahmen des FIFA-Grundkurses in Klubmanagement zur Professionalisierung des nationalen Fussballs

Austragung am 21. und 22. Mai in Lilongwe

Finanzen sowie Organisations- und Betriebsführung im Zentrum der Diskussionen mit Führungskräften von Klubs und Ligen

Initiative zur Förderung der langfristigen Entwicklung des Klubfussballs in Afrika

Die FIFA hat im Rahmen des FIFA-Grundkurses in Klubmanagement ein Seminar in Lilongwe (Malawi) durchgeführt. Das Seminar ist Teil der afrikanischen Ausgabe des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung.

Bei der Veranstaltung, die am 21. und 22. Mai in enger Zusammenarbeit mit dem malawischen Fussballverband (FAM) organisiert wurde, erörterten Führungskräfte von Klubs der höchsten Liga der Männer und der Frauen, der Ligen selbst sowie des FAM, wie die Strukturen des nationalen Fussballs weiter professionalisiert werden können.

Behandelt wurden zahlreiche Themen wie Finanzen, Organisations- und Betriebsführung, Sportmarketing und Betriebsplanung. Das Seminar bot den Vertretern der FIFA, des FAM, der Klubs und der Ligen aber auch Gelegenheit, sich über die fortwährende Entwicklung der Fussballstrukturen in Malawi auszutauschen.

Mit dem Seminar bekräftige die FIFA ihr übergeordnetes Engagement, die nachhaltige Entwicklung und Professionalisierung des Klubfussballs in Afrika mit dem FIFA-Grundkurs in Klubmanagement sowie dem FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung zu unterstützen.

Ornella Desirée Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball, sagte: „Fussballklubs sind die tragenden Säulen dieses Sports, von der Basis bis hin zur Weltbühne. Wir haben die FIFA-Grundkurse in Klubmanagement sowie das FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung in Afrika eingeführt und freuen uns, gemeinsam mit dem FAM und seinen Mitgliedsvereinen deren Betriebsstandards und interne Strukturen zu verbessern. Wir wollen dazu beitragen, Malawis Ambitionen im Profifussball zu verwirklichen – mit widerstandsfähigen, überaus starken und hervorragend geführten Vereinen.“