FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Mai 2025)

FIFA-Kongress: Historische Veranstaltung in Paraguay

Beim 75. FIFA-Kongress in Asunción – der ersten Zusammenkunft des obersten gesetzgebenden Organs der FIFA in Paraguay – hob FIFA-Präsident Gianni Infantino die enorme Bedeutung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ für den Fussball weltweit hervor.

„Alles fliesst zurück in den Fussball: Preisgeld an die Klubs und Solidaritätsbeiträge an den Klubfussball rund um den Globus“, sagte der FIFA-Präsident in seiner Ansprache vor dem Kongress. „Mein Dank geht auch an alle, die zu diesem Erfolg beitragen: an die Konföderationen, die Verbände, die Ligen, die Klubs, die Spieler, die europäische Klubvereinigung und ihr Präsident – an alle, die unsere Vision eines globalen Klubwettbewerbs teilen, weil nicht nur die Nationalteams, sondern auch die Klubs die Möglichkeit haben sollen, auf einer Weltbühne zu glänzen, zu investieren und auf der ganzen Welt besser und grösser zu werden.“

Der FIFA-Kongress wurde ausserdem über die Umsetzung der globalen Motion gegen Rassismus informiert, die im letzten Jahr beim 74. FIFA-Kongress einstimmig verabschiedet wurde.

Austausch zwischen Österreich und der Schweiz

Die Teamchefs der Nationalmannschaften aus Österreich und der Schweiz, Ralf Rangnick und Murat Yakin, haben im Rahmen eines gemeinsamen Moduls des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und des Österreichischen Fussball-Bundes (ÖFB) unter anderem über ihre Erfahrungen bei der UEFA EURO 2024 referiert. Insgesamt 19 Trainerkandidatinnen und -kandidaten aus beiden Ländern nehmen an der UEFA-Pro-Diplom-Ausbildung teil. Ziel ist dabei neue Impulse für die Ausbildung von Spitzentrainern zu setzen und durch länderübergreifende Zusammenarbeit Synergien zu nutzen.

"Murat Yakin und Ralf Rangnick sind zwei Trainer, die mit unterschiedlichen Ansätzen und Methoden arbeiten und damit erfolgreich sind. Die Vernetzung dieses riesigen Erfahrungsschatzes ist ein großer Mehrwert, den die angehenden Trainerinnen und Trainer beider Länder mitnehmen können", so Reto Gertschen, Chef Trainerausbildung des SFV.

FIFA-Talentförderprogramm: Elite-Jugend und Torwarttraining in Uganda

Im Rahmen dieser laufenden Zusammenarbeit zwischen dem Ugandischen Fussballverbandes (Federation of Uganda Football Associations (FUFA)) und der FIFA-Abteilung für globale Fussballentwicklung fanden vom 18. bis 22. Mai 2025 im FUFA Technical Centre in Njeru zwei hochkarätige Kurse mit den Schwerpunkten Elite-Jugendtraining und Elite-Jugendtorwarttraining statt. Insgesamt 48 Teilnehmer – 24 im Torwarttraining und 24 im Trainerbereich – profitierten von den von Experten geleiteten Schulungen.

Am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, traf ein sechsköpfiges technisches Team der FUFA in der Northern Region an der Otino Wa Comprehensive SS ein, um ein zweitägiges Scouting-Probetraining durchzuführen. Ziel dieser Maßnahme war es, 324 talentierte Jungen und Mädchen zu beurteilen, die von den G4-Scouts der FUFA aus der gesamten Region ausgewählt wurden. Die vielversprechendsten Spieler werden in Elite-Trainingsprogramme der Regional Schools of Excellence und andere Förderinitiativen, darunter die National Academy, aufgenommen.

Football for Schools in Ecuador

Dank des Programms „Football for Schools“, das von der FIFA ins Leben gerufen wurde, wurden in Ecuador 15.500 Fussbälle an Schulen, Nachbarschafts- und Bezirksligen im ganzen Land verteilt.

Das von der FIFA gemeinsam mit der UNESCO betriebene Programm „Football for Schools“ unterstützt die Entwicklung und Förderung von rund 700 Millionen Kindern.

Das Programm vereint Fussball und Bildung, animiert Kinder, bei spielerischen Fussballübungen fürs Leben zu lernen, vermittelt mithilfe des Fussballs Lebenskompetenzen und leistet so einen Beitrag zu den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung und weiteren vordringlichen Zielen. Zudem ist das Programm auf globale Sport-, Bildungs- und Gesundheitsstrategien abgestimmt.

Talentförderprogramm glänzt auch in Honduras

Der honduranische Fussballverband (FFH) feierte den erfolgreichen Abschluss des nationalen U-13-Turniers für Mädchen, einer wichtigen Initiative zur Förderung junger Talente im Land. Das Turnier, das von der Entwicklungsabteilung der FFH in enger Zusammenarbeit mit dem Talentförderprogramm der FIFA (TDS) organisiert wurde, zeichnete sich durch ein hohes Wettbewerbsniveau, Begeisterung auf den Tribünen und eine tadellose Organisation bis in die Grundfesten aus. Die Endrunde der Veranstaltung wurde von zahlreichen Vertretern der Behörden besucht, was das Engagement für das Projekt unterstreicht. Anwesend waren unter anderem Gerardo Ramos, Entwicklungsdirektor der FFH, Jorge Jiménez, FIFA-Entwicklungsberater für die Concacaf, und Carlo Cataldo, FIFA-Experte für Talentförderung, sowie weitere Persönlichkeiten des honduranischen Fussballs. Ihre Teilnahme bekräftigt die institutionelle Unterstützung für diese Nachwuchsklassen. Mit insgesamt 160 Spielen während des gesamten Wettbewerbs stellt das Turnier einen bedeutenden Fortschritt dar und festigt eine grundlegende Strategie für die Zukunft des Sports in Honduras.

Erste Schiedsrichterin der Saison in Österreich benannt

Sara Telek, die bei der Frauen-Europameisterschaft 2022 in England ihr EM-Debüt gab, und erst Anfang des Jahres zur FIFA-Schiedsrichterin berufen wurde, ist Schiedsrichterin der Saison 2024/25 in der Österreichischen Frauen Bundesliga.

"Ich fühle mich sehr geehrt, zur Schiedsrichterin der Saison gewählt worden zu sein. Ich bin unglaublich dankbar und es erfüllt mich mit Stolz, diese Auszeichnung zu erhalten. Nicht nur persönlich, sondern auch im Hinblick auf die Anerkennung unserer Arbeit als Schiedsrichterinnen bedeutet mir diese Auszeichnung viel", so Telek über die Auszeichnung. "Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung, da in Österreich erstmals auch die Schiedsrichterin der Saison ausgezeichnet und unserer Rolle somit positive Aufmerksamkeit geschenkt wird."

