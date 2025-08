FIFA-Bildungsprogramm Digital Skills feiert ein Jahr digitale Bildung für Mitgliedsverbände

Die somalischen und mexikanischen Mitgliedsverbände wurden mit Reisen zum Wissensaustausch in die VAE bzw. in das Pendant des Königlichen Niederländischen Fussballverbands belohnt

Am 30.11.2023 feiert die FIFA den ersten Jahrestag des Bildungsprogramms Digital Skills. Diese FIFA-Bildungsinitiative zielt darauf ab, die digitale Kompetenz in den Mitgliedsverbänden zu verbessern. Anlässlich dieses Meilensteins wurden zwei Mitgliedsverbände für ihr herausragendes Engagement im Rahmen des Programms ausgezeichnet. Damit unterstreicht die FIFA ihr fortgesetztes Engagement für die Entwicklung der Kompetenzen von Fachleuten in der weltweiten Fussballgemeinschaft und ermöglicht ihnen, in der dynamischen digitalen Landschaft den Anschluss zu halten.