Curaçao – vereint durch den Fussball vor dem Debüt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft

Curaçao ist gemessen an Einwohnerzahl und Fläche die kleinste Nation, die jemals an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen hat

Der Erfolg der „Blue Wave“ hat die Nation geeint und den Stellenwert des Fussballs vor Ort deutlich gesteigert

Der Fußballverband von Curaçao und das Nationalteam haben von den Entwicklungsprogrammen der FIFA profitiert

„Das ist wirklich die Kraft des Fussballs. Gerade für ein kleines Land kann er das ganze Land vereinen.“ Ludwig Alberto schüttelt verwundert den Kopf, während er den Weg beschreibt, den der Fussball auf Curaçao zurückgelegt hat. Der ehemalige Trainer der U-20-Nationalmannschaft von Curaçao ist Delegationsleiter der karibischen Nation bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. In den vergangenen acht Monaten hat er erlebt, wie „die ganze Nation“ auf die Straße ging, um den Qualifikationserfolg des Teams zu feiern, und wie das Land zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes im Rampenlicht der Welt stand. Mit etwas mehr als 150.000 Einwohnern ist Curaçao mit Abstand die bevölkerungsärmste Nation, die jemals an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen hat, und übertrifft damit die Leistung Islands aus dem Jahr 2018. Es ist zudem das flächenmäßig kleinste Land, das jemals an dem Turnier teilgenommen hat. Die „Blue Wave“ beginnt ihre historische Kampagne am Sonntag, dem 14. Juni, in Houston gegen den traditionellen WM-Großmacht Deutschland, bevor in der Gruppe E weitere Begegnungen mit Ecuador und der Elfenbeinküste anstehen.

Nach vielen Maßstäben ist die Teilnahme am weltweiten Fussball-Großereignis der bedeutendste Moment in der Geschichte des Landes. Für den Fussball auf Curaçao war dies zweifellos ein Wendepunkt.

Dieser Erfolg ist jedoch kein Einzelfall. Die FIFA hat in Zusammenarbeit mit dem Fussballverband von Curaçao (FFK) über 16 Millionen US-Dollar in verschiedene Entwicklungsprojekte investiert, von denen die meisten dem Team direkt oder indirekt zugutegekommen sind. Wie alle 211 Mitgliedsverbände (MAs) hat auch der FFK Zugang zu Fördermitteln durch das FIFA-Forward-Programm und ähnliche Entwicklungsprogramme. Diese Mittel haben dem FFK geholfen, sein Technisches Zentrum auszubauen, das über einen hochwertigen Rasen, Flutlicht, Sitzplätze und Hospitality-Bereiche verfügt. Die Anlage ermöglicht es den Spielern, unter verbesserten Bedingungen zu trainieren und sich auf Länderspiele vorzubereiten. Der FFK konnte die Mittel auch zur Unterstützung der Nationalmannschaft nutzen, insbesondere für Trainingslager und die Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Letzteres ist angesichts der schwierigen Reisewege in der Region und der Tatsache, dass der Kader Spieler umfasst, die in Europa spielen, von großer Bedeutung. Auch in den unteren Ligen gab es erhebliche finanzielle Unterstützung für Entwicklungsprojekte und die Verbesserung der heimischen Liga.

Curaçao ist einer von vier Neulingen bei der bislang inklusivsten und größten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten. Die „Blue Wave“ setzte sich gegen zwei ehemalige FIFA Fussball-Weltmeisterschaftsfinalisten – Jamaika und Trinidad und Tobago – durch und erreichte damit den Gipfel des Fussballs. Den krönenden Abschluss bildete ein äußerst dramatisches Finale in Kingston gegen die „Reggae Boyz“, bei dem sie ein torloses Unentschieden verteidigten und sich so ihren Platz sicherten.

Alberto sagt, es habe sich angefühlt, als sei das ganze Land auf den Straßen, als das Team aus Jamaika zurückkehrte – ein Moment, der die Sicht der Einheimischen auf den Fussball für immer verändert hat. „Wenn man sich heute den Fussball auf Curaçao ansieht, will jeder einen Ball haben“, sagte Alberto. „Die Kinder spielen auf der Straße, und man sieht, dass sich etwas verändert hat.“

Alberto wies auch auf das internationale Interesse an Curaçao hin und sagte, die Insel sei nicht mehr hauptsächlich als Name einer bunten Cocktailzutat bekannt. „Ich will ehrlich sein: Vor ein paar Jahren hatte noch niemand von Curaçao gehört. Das ist jetzt nicht mehr so. Alle reden über Curaçao“, sagte er.