FIFA unterstützt Klubs der kanadischen Northern Super Liga mit einem wegweisenden Seminar

Erster FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement für eine Frauenprofiliga

Führungskräfte aller sechs Gründungsvereine der Northern Super League beim zweitägigen Seminar in Toronto dabei

Initiative zur Stärkung eines nachhaltigen Wachstums des Frauenfussballs

Erstmals hat die FIFA einen FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement für eine Frauenprofiliga durchgeführt. An einem zweitägigen Seminar in Toronto (Kanada) haben Führungskräfte der Northern Super League (NSL) sowie des kanadischen Fussballverbands (CSA) teilgenommen.

Das Seminar, das am 7. und 8. Juli im York-Lions-Stadion sowie in den Einrichtungen des AFC Toronto an der York University stattfand, war Teil der Amerika-Ausgabe des FIFA-Campus – Grundkurses in Klubmanagement, der im Rahmen des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung durchgeführt wurde. Die Initiative, die in enger Zusammenarbeit mit dem CSA und der NSL organisiert wurde, war ferner auf das Geschäftsstrategieprogramm der FIFA für den Frauenfussball sowie FIFA-Campus abgestimmt.

Vertreter der sechs Gründungsvereine der NSL (Vancouver Rise, Calgary Wild, AFC Toronto, Ottawa Rapid, Montréal Roses und Halifax Tides) sowie Angestellte des CSA und der NSL nahmen teil.

Thema des von FIFA-Experten und internationalen Fachleuten geleiteten Seminars waren Chancen und Herausforderungen einer neu gegründeten Frauenprofiliga. Behandelt wurden verschiedene Bereiche wie die Förderung des Frauenfussballs und globale Benchmark-Analysen, Unternehmensführung, Marketing, Markenbildung und Kommunikation, Geschäftsentwicklung und Fanbeteiligung, Strategie und Identität sowie strategische Planung und Spieltagsbetrieb.

Das Programm wurde gemeinsam von der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball sowie der FIFA-Frauenfussballdivision gestaltet und war Ausdruck des übergeordneten Engagements der FIFA für die langfristige Professionalisierung und die nachhaltige Förderung des Frauenklubfussballs.

„Die Klubs stehen im Zentrum des Fussballs. Die Northern Super League ist ein grossartiger und wichtiger Schritt zur Förderung des Frauenfussballs in Kanada“, sagte Ornella Desirée Bellia, Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball. „Wir freuen uns sehr, diese Klubs mit dem FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement beim Aufbau professioneller Strukturen und Kompetenzen im Hinblick auf ein nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Mit dieser Initiative bekräftigen wir unser Engagement für die Professionalisierung der Vereine sowie die Förderung des Frauenfussballs.“

FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman erklärte: „Starke und wirtschaftlich erfolgreiche Ligen bilden die Grundlage für die Zukunft des Frauenfussballs. Indem wir den Klubs dabei helfen, mehr Fans anzusprechen und neue Einnahmen zu erschliessen, legen wir das Fundament für einen tragfähigen Profifussball. Die Gründungsvereine der NSL im Rahmen dieser beiden Programme zusammenzubringen, ist dabei ein wichtiger Schritt.“

„Beim wirtschaftlichen Wachstum geht es nicht nur um Ertragssteigerungen, sondern auch um die Beschaffung von Mitteln für Investitionen in Spielerinnen, Angestellte, Infrastruktur und das Fanerlebnis. All dies trägt zum langfristigen Erfolg unseres Sports bei. Mit ihrem weiteren Wachstum wird die NSL eine solide wirtschaftliche Basis legen und die Zukunft des Frauenfussballs in Kanada mitgestalten.“

Das Seminar war Teil des übergeordneten Engagements der FIFA zur Förderung einer nachhaltigen Professionalisierung des Klubfussballs in ganz Amerika. Klubs sollen so die nötigen Fachkenntnisse, Führungskompetenzen und strategischen Fähigkeiten erwerben, um widerstandsfähige Organisationen aufzubauen und das weitere Wachstum des Frauenfussballs voranzutreiben.