Neue Minispielfelder auf Réunion sollen den Wiederaufbau fördern und Menschen vereinen

Am 24. und 25. April wurden auf der Insel Réunion offiziell zwei FIFA-Arenen eröffnet

Diese Minisoielfelder wurden in zwei Städten errichtet, die vor einem Jahr vom Zyklon Garance verwüstet worden waren

Das Wiederaufbauprogramm der FIFA-Stiftung unterstützt die Instandsetzung beschädigter Stadien

Das Projekt „FIFA-Arena“ wurde im Mai 2025 auf dem 75. FIFA-Kongress in Asunción, Paraguay, mit dem Ziel ins Leben gerufen, bis 2031 weltweit 1.000 neue permanente Minispielfelder zu schaffen. Zu den jüngsten Ländern, die sich der wachsenden Liste der Nationen anschließen, die über brandneue FIFA-Arenen verfügen, zählen die die Komoren, die USA, die Türkei, Ruanda und Frankreich.

"Mit diesem Projekt wollen wir Minispielfelder in benachteiligten Gebieten, auf Schulgeländen und an schönen Orten wie diesem hier errichten. Wir wollen überall FIFA-Arenen bauen, damit Kinder sicher Fussball spielen können”, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Einweihung des temporären Minispielfeldes in Paris im März des vergangenen Jahres.

Diese Botschaft wurde besonders eindringlich, als am 24. April auf Réunion zwei FIFA-Minispielfelder offiziell eröffnet wurden.

Neue Minispielfelder auf Réunion sollen die Menschen zusammenbringen Previous 01 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 02 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 03 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 04 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 05 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 06 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 07 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 08 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 09 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion Next

Als Standort für das Minispielfeld wurde der ikonische und makellose Place de la Concorde in Paris ausgewählt. Im Gegensatz dazu wurden die FIFA-Arenen auf Réunion in Saint-Benoît und Saint-Paul errichtet. Dort hatte der Zyklon Garance vor einem Jahr verheerende Schäden angerichtet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen, von der man sich bis heute noch erholt. Der Präsident des französischen Fussballverbands (FFF) reiste vor einem Monat in die Hauptstadt des Landes und besuchte auch die Insel Réunion vor der Küste Südafrikas im Indischen Ozean.

„Vor fast genau einem Jahr stand ich hier bei Ihnen, kurz nachdem der Zyklon Garance über die Insel hinweggefegt war. Was ich sah, war eine Insel, die schwer gelitten hatte. Beschädigte Infrastruktur, kämpfende Vereine und Familien in Not waren offensichtlich, aber mir fiel auch etwas noch Beeindruckenderes auf. Die Menschen zeigten vorbildliche Solidarität, unerschütterliche Entschlossenheit und den Wunsch, gemeinsam wieder auf die Beine zu kommen“, sagte er bei der Einweihungsfeier in Saint-Paul.

Ich hoffe, dass diese FIFA-Arenen zu Orten werden, an denen sich Menschen treffen, austauschen und Erfahrungen teilen können. Philippe Diallo Präsident des französischen Fussballverbands (FFF)

Er fuhr fort: „Damals habe ich versprochen, unsere Organisation voll zu mobilisieren und gleichzeitig mit unseren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Mittel für eine rasche und praktische Unterstützung zu sichern.“

Glücklicherweise deckt sich dies mit dem Engagement der FIFA, ihre Mitgliedsverbände sowohl personell als auch finanziell dabei zu unterstützen, ihr fußballerisches Potenzial und ihre Infrastruktur auszubauen. Daher schien das FIFA-Arena-Projekt der ideale Weg zu sein, um den FFF auf Réunion zu unterstützen. Unterdessen stellte das Wiederaufbauprogramm der FIFA-Stiftung 100.000 US-Dollar zur Verfügung, um bei der Instandsetzung der beiden beschädigten Stadien in Saint-Benoît zu helfen.