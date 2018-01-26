Maßgeschneidertes Programm zur technischen Kompetenzförderung

Mit ihrem neuen Programm zur technischen Kompetenzförderung will die FIFA den Mitgliedsverbänden in erster Linie effiziente und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Unterstützung bieten. Dazu hat sie einen umfassenden Katalog mit Aktivitäten und Dienstleistungen für den Männer- und Frauenfussball von der Kinder- bis zur Elitestufe zusammengestellt.

"Die Fussballwelt hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert, und jedes Land sieht sich dabei mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Wenn wir den Fussball weltweit fördern wollen, müssen wir auf die Bedürfnisse der einzelnen Gebiete und Mitgliedsverbände eingehen. Genau darum geht es bei diesem Programm. Es bietet den Mitgliedsverbänden zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung der Kompetenzen ihrer technischen Betreuer", erklärt der FIFA-Direktor für technische Entwicklung, Marco van Basten.

Die Mitgliedsverbände können ihre technischen Betreuer für Seminare und Beratungen anmelden. "Es geht vor allem darum, die Kompetenzen all jener zu verbessern, die für oder im Namen der Mitgliedsverbände tätig sind, da sie die Fussballförderung in ihrem Land voranbringen können. Den klassischen Wiederholungskurs für Trainer und Schiedsrichter wird es natürlich weiterhin geben. Die Mitgliedsverbände sollen aber auch eigenständiger werden. Dieses Programm verbessert die Kompetenzen in den Mitgliedsverbänden und führt damit hoffentlich in allen Ländern zu einer nachhaltigeren Entwicklung und mehr Wachstum", sagt der Direktor der FIFA-Subdivision Technik, Steven Martens.

"Um den Frauenfussball flächendeckend zu verbreiten und die Zahl der Spielerinnen bis 2026 weltweit zu verdoppeln, setzen wir stark auf dieses Programm, weil der Nachholbedarf im Frauenfussball groß ist", sagt FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman.

Das Programm besteht aus drei Teilen:

regionale Kurse, bei denen technische Führungskräfte (z. B. technische Direktoren oder Leiter des Trainerwesens, Kinder- oder Frauenfussballs) und Instrukteure der Mitgliedsverbände Fachwissen und Praxiserfahrung austauschen und lernen, wie sie Trainer und Schiedsrichter ausbilden können

auf die spezifischen Bedürfnisse der technischen Führungskräfte und Instrukteure abgestimmte, individuelle Beratung und Betreuung

Wiederholungskurse für Trainer und Schiedsrichter eines Mitgliedsverbands zu dessen konkreten technischen Herausforderungen (bis auf Weiteres weiterhin im Angebot)

"Mit diesem Programm wollen wir in der technischen Führung etwas bewegen und diese in allen Mitgliedsverbänden verbessern. Dies ist mit viel Aufwand verbunden – für die FIFA und die Mitgliedsverbände. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verbände effizient sind und die echten Probleme anpacken", so Steven Martens. "Sie müssen etwas bewirken."