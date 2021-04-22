Kroatischer Fussballverband erhält endgültige IFAB-Genehmigung für VSA-Einsatz

Die VSA-Einführung in Kroatien erfolgt mit Finanzierung durch das FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD

Größeres Vertrauen der Fans auf Korrektheit der Schiedsrichter-Entscheidungen erwartet

VSA-Technologie erstmals am 31. Januar im Erstligaspiel zwischen Inter Zaprešić und Istra 1961 im Einsatz

Kroatiens Fussballverband HNS hat kürzlich alle Voraussetzungen für den VSA-Einsatz im kroatischen Fussball erfüllt

In dem fussballbegeisterten Land am Mittelmeer sind alle Voraussetzungen erfüllt und die erforderlichen Schulungen der Offiziellen für die Einführung der Technologie im kroatischen Fussball – mit Finanzierung durch das FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD – abgeschlossen. Insgesamt wurden 11 VSA, 13 AVSA, 16 Schiedsrichter und 5 Replay-Operatoren für den Betrieb der Technologie geschult.

"Herzlichen Glückwunsch an alle, die einen Beitrag zu diesem anspruchsvollen und umfangreichen Projekt geleistet haben. Ich möchte auch dem kroatischen Fussballverband und der FIFA meine Dankbarkeit für ihre hervorragende Unterstützung ausdrücken. Wir haben viel Geld, harte Arbeit und Zeit in die VSA-Schulungen investiert und sind stolz darauf, dass wir vom IFAB nun eine positive Antwort erhalten haben, so dass wir die VSA-Technologie bereits im kommenden Frühjahr einsetzen können, so wie es in der ursprünglichen Planung vorgesehen war", sagte HNS-Vizepräsident Ante Kulušić.

Im Rahmen des Projekts organisierte der Verband auch zwei Schulungsveranstaltungen für Medienvertreter, bei denen sie mit dem VSA-System vertraut gemacht wurden, das erstmals am 31. Januar 2020 in einem Spiel Erstligaspiel zwischen Inter Zaprešić und Istra 1961 eingesetzt worden war.

Ein ausführlicher Vortrag über die Nutzung der VSA-Technologie, die dahinterstehende Philosophie, die Regeln für die Anwendung und die Funktionsprinzipien waren Teil der Einführung durch FIFA-Vertreter. Die mit Mitteln aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD finanzierte neue Technologie soll das Vertrauen der Fans in die Korrektheit und Zuverlässigkeit der Schiedsrichterentscheidungen stärken.

"Dies ist großer Fortschritt für den HNS. Das Ziel der Einführung der VSA-Technologie ist die Stärkung des Vertrauens der Zuschauer in die Schiedsrichterentscheidungen im kroatischen Fussball. Ich denke, dass dies ein wichtiger Schritt ist, der eine weitere enorme Verbesserung für den kroatischen Fussball bedeutet, genauso wie die neuen Hybridspielfelder eine große Verbesserung für die Infrastruktur darstellen. Ich möchte allen danken, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben", so HNS-Exekutivdirektor Marijan Kustić.

Ante Kulušić, HNS-Vizepräsident und Leiter der Schiedsrichterkommission, fungierte als Projektmanager für die VSA-Einführung in Kroatien. Angesichts seiner tiefen Einbindung in das Projekt drückte er seine Zufriedenheit und Zuversichtlichkeit aus:

"Ich möchte dem gesamten Projektteam danken, einschließlich Präsident Davor Suker, Exekutivdirektor Marijan Kustić, dem gesamten Exekutivkomitee und der Leiterin für internationale Angelegenheiten und Lizenzen, Ivancica Sudac. Nach der Genehmigung durch das IFAB stehen der Einführung der VSA-Technologie keine Hindernisse mehr im Weg. Wir werden die Technologie in der ersten kroatischen Liga und in den Spielen des kroatischen Pokalwettbewerbs einsetzen. Wir haben umfangreiche VSA-Seminare für Medien, Trainer und Spieler abgehalten und hoffen, dass die Einführung der VSA-Technologie nun so reibungslos wie möglich erfolgt. Wenn es uns gelingt, die Entscheidungsfindung der Schiedsrichter in den Schlüsselszenen der Spiele zu verbessern, dann haben wir etwas Großartiges erreicht", so Kulušić.