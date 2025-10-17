Kasachstan startet mit Eröffnung des ersten FIFA Arena-Minispielfelds großen Vorstoß im Jugendfussball

Erster FIFA Arena-Minifussballplatz in Kasachstan offiziell eröffnet

Die Anlage wird täglich von fast 900 Schülern genutzt werden

Pilotprojekt markiert den Beginn einer groß angelegten Infrastrukturinitiative

Die offizielle Eröffnungsfeier des ersten Mini-Fussballplatzes Kasachstans, der im Rahmen des internationalen FIFA-Arena-Programms gebaut wurde, fand in der Al-Farabi IT School-Lyceum in der Stadt Kokshetau statt.

Dieses Pilotprojekt markiert den Beginn einer groß angelegten Infrastrukturinitiative, die darauf abzielt, den Kinderfussball zu fördern und die Verfügbarkeit moderner Sportanlagen im ganzen Land zu verbessern. Das von FIFA-Präsident Gianni Infantino ins Leben gerufene FIFA-Arena-Programm hat zum Ziel, weltweit mindestens 1.000 Minispielfelder zu errichten, um Kindern mehr Spielmöglichkeiten zu bieten und damit die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Nach der Eröffnung in Kokshetau in der Region Akmola, wo 887 Schüler direkt von dem Platz profitieren werden, wird ein ähnlicher Platz als zweiter Pilotstandort in Khromtau in der Region Aktobe an der Khromtau Secondary School No. 4 eröffnet. Die Auswirkungen der neuen Infrastruktur sind für die lokale Gemeinschaft von großer Bedeutung. Der Platz ermöglicht den Schülern den täglichen Zugang zu einem sicheren, modernen Fussballfeld für Unterricht und Training. Diese Zugänglichkeit wird es der Schule ermöglichen, strukturierte Fussballprogramme, Wochenendturniere und Sportveranstaltungen für die Gemeinde zu organisieren und so immer mehr jungen Menschen die Freude am Spiel zu vermitteln.

Entscheidend ist, dass die Anlage Mädchen und Jungen gleiche Möglichkeiten bietet, das ganze Jahr über zu spielen und aktiv zu bleiben, wodurch die Entwicklung des Jugendfussballs gestärkt und ein gesunder und aktiver Lebensstil gefördert wird.

Zu den Würdenträgern, die an der Zeremonie teilnahmen, gehörten Elkhan Mammadov, Chief Member Associations Officer der FIFA, Marat Omarov, Präsident des kasachischen Fussballverbands (KFF), und Marat Ahmetjanov, Äkim der Region Akmola.

KFF-Präsident Omarov erklärte, die Pläne stünden im Einklang mit der nationalen Strategie des Landes. „In seiner Ansprache gab Staatschef Kassym-Jomart Tokayev die Anweisung, den Breitensport und die Sportinfrastruktur für Kinder zu fördern. Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat die KFF mit der FIFA eine Vereinbarung über den Bau von Minifussballplätzen getroffen, und heute eröffnen wir den ersten davon in der Stadt Kokshetau“, sagte er.

Omarov hob die Qualität der neuen Infrastruktur hervor: „Die FIFA Arena ist nicht nur eine Sportinfrastruktur, sondern ein neuer Ort, an dem Träume wahr werden. Hier spielen Kinder nicht nur Fussball, sondern lernen auch Fleiß, Disziplin und Teamgeist. Der Platz ist mit moderner Technik ausgestattet und entspricht allen Sicherheitsanforderungen, sodass Kinder effektiv und komfortabel trainieren können“, fügte er hinzu.