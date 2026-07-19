Im Rahmen des Programms „Schuhe für alle“ erhielt jeder Spieler ein Paar Fussballschuhe

Die FIFA-Arena im Central Park ist eines von 26 Minispielfeldern, die im Grossraum New York eröffnet werden sollen

„Football for Schools“ vermittelt durch spielerische Fussballeinheiten Lebenskompetenzen und schulische Fähigkeiten

Mehr als 80 junge Spieler der Organisation „Street Soccer USA“ nahmen an einem Fussballturnier in der FIFA-Arena im New Yorker Central Park teil. Das Turnier wurde vom FIFA-Programm „Football for Schools“ organisiert. Im Rahmen des Programms „Schuhe für alle“ erhielt jeder Spieler ausserdem ein Paar Fussballschuhe. Das Programm trägt dazu bei, dass mehr Kinder Zugang zu der Grundausrüstung erhalten, die für ein sicheres Spiel erforderlich ist.

Das Turnier fand am Vorabend des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im New York New Jersey Stadion statt.

"Football for Schools "Turnier in der FIFA-Arena im Central Park 02:08

„Ich halte das für einen grossartigen Moment, der parallel zur Weltmeisterschaft stattfindet“, sagte Franck Castillo, Leiter des Programms „Football for Schools“. „Alle sind begeistert, auch die Jugendlichen. Ich denke, das ist auch eines der Ziele des Programms ‚Football for Schools‘ zusammen mit ‚(FIFA) Arena‘ und ‚(FIFA) Schuhe für alle‘ , nämlich eine erste positive Sporterfahrung zu vermitteln.“ „Es hat sich gezeigt: Wenn die erste Sporterfahrung eines Kindes unter zehn Jahren positiv ist, wird es sein ganzes Leben lang Sport treiben. Das ist aus gesundheitlicher Sicht sehr wichtig.“

Elkhan Mammadov, FIFA‑Direktor für die Mitgliedsverbände, fügte hinzu: „Die FIFA-Arena ist eine grossartige Initiative von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Sie bietet Kindern in den Gemeinden sichere und leicht zugängliche Orte zum Fussballspielen. Ebenso wichtig ist das Programm Schuhe für alle, das dafür sorgt, dass junge Spieler über die richtige Ausrüstung verfügen, um das Spiel sicher geniessen zu können. Zusammen spiegeln diese Initiativen das Engagement der FIFA wider, unsere Mitgliedsverbände zu unterstützen und jungen Menschen weltweit durch den Fussball mehr Chancen zu eröffnen.“

Street Soccer USA ist eine nationale, gemeinnützige Organisation, die in 16 Städten aktiv ist und mehr als 75.000 Spieler aus einigen der benachteiligtesten Stadtteile des Landes unterstützt.

„Die Zusammenarbeit mit Street Soccer ist wirklich interessant, und ich möchte mich ganz herzlich bei ihnen bedanken“, sagte Castillo. „Es geht darum, den Kindern Hoffnung und Freude zu schenken, und ich glaube, sie werden diese Erfahrung in guter Erinnerung behalten.“