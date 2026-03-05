FIFA Football for Schools startet in den USA mit einem Trainingsevent in Atlanta

Fast 80 lokale Pädagogen und Trainer nahmen an der Auftaktveranstaltung in Atlanta teil, die unter anderem eine Schulung zur Nutzung der innovativen App „Football for Schools“ (F4S) umfasste

Nachdem Las Cruces und Orlando bereits aktiv sind, wird Los Angeles voraussichtlich als nächstes der F4S-Initiative beitreten

Das 2019 eingeführte F4S-Programm wird mittlerweile in mehr als 150 FIFA-Mitgliedsverbänden (MAs) implementiert

Nur wenige Monate vor dem Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Nordamerika ist die wegweisende FIFA-Initiative "Football for Schools" (F4S) in den Vereinigten Staaten angekommen.

Die Aktivitäten haben am 25. Februar in Atlanta, Georgia, begonnen, wo sowohl der US-amerikanische Fussballverband (USSF) als auch das spektakuläre Atlanta Stadium beheimatet sind, in dem im Juni und Juli acht WM-Spiele, darunter das zweite Halbfinale, stattfinden werden.

Fast 80 Sportlehrer, Trainer und Gemeindevorsteher der öffentlichen Schulen von Atlanta versammelten sich im Stadion und in der nahegelegenen Fussballanlage "Soccer in the Streets" an der West End Station. Dort erhielten sie praktische Anweisungen von FIFA-Experten. Auch Mitarbeiter des USSF, der bei dieser Initiative mit der FIFA zusammenarbeitet, waren dabei.

Den Auszubildenden in Atlanta wurde vermittelt, wie sie die innovative digitale Plattform „F4S“ nutzen können. Diese umfasst Hunderte von altersspezifischen Unterrichtseinheiten, Spielen und Übungen, bei denen Fussball zur Förderung von körperlicher Aktivität sowie der Entwicklung von Lebenskompetenzen, Teamarbeit und integrativer Teilhabe eingesetzt wird. Die Organisation Soccer in the Streets aus Atlanta bringt Jugendlichen aus benachteiligten Gegenden Fussball näher, indem sie ungenutzte Flächen in Nachbarschaftsplätze verwandelt. Sie wird den Lehrplan "Football for Schools" in ihr Frühjahrsprogramm aufnehmen.

„Die Einführung von "FIFA Football for Schools" in den Vereinigten Staaten am Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, den Zugang zum Fussball weltweit zu erweitern“, sagte Jair Bertoni, Regionaldirektor der FIFA für Amerika.

„Indem wir Pädagoginnen und Pädagogen mit hochwertigen digitalen Tools und strukturierten Schulungen ausstatten, schaffen wir nachhaltige Wege, damit sich junge Menschen auf sinnvolle und integrative Weise mit dem Fussball beschäftigen können. Schulen stehen im Mittelpunkt dieser Bemühungen und durch diese Initiative erhalten mehr Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort – die Möglichkeit, die vielen Vorteile des Spiels zu erleben.“

Das Programm "Football for Schools" wurde 2019 in Zusammenarbeit mit der UNESCO ins Leben gerufen. Es ist Teil der Mission der FIFA, jedem Talent eine Chance zu geben, und nutzt den Fussball, um die körperliche und geistige Gesundheit, Lebenskompetenzen, Zusammenhalt und Hoffnung unter Jugendlichen weltweit zu fördern. Seit Beginn des Programms haben 153 FIFA-Mitgliedsverbände F4S umgesetzt, fast 5.000 Lehrer und Trainer wurden von der FIFA direkt in der Nutzung der Plattform geschult und mehr als drei Millionen Bälle wurden verteilt.

Die USA sind die nächste Wachstumszone für F4S – und Atlanta ist erst der Anfang. Das Programm läuft bereits in Orlando (Florida) und Las Cruces (New Mexico) und wird demnächst auf Los Angeles, Kalifornien, ausgeweitet. In jedem Markt finden Schulungen für Lehrkräfte statt. Zusätzlich wird Lehrkräften landesweit über die digitale Plattform „Soccer at Schools” des USSF die F4S-App zur Verfügung gestellt. „Soccer at Schools” wird von der Soccer Forward Foundation verwaltet, der Abteilung des USSF für soziales Engagement und Nachhaltigkeit.

„FIFA Football for Schools ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Mission von Soccer Forward, Fussball für jedes Kind in jeder Gemeinde zugänglich zu machen“, sagte Lex Chalat, Executive Director von Soccer Forward.