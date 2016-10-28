FIFA und CIES veröffentlichen ausführliche Studie zu Jugendfussballwettbewerben

Im Anschluss an die Erkenntnisse der Foren zur globalen Fussballförderung, die von der FIFA und dem Internationalen Zentrum für Sportwissenschaften (CIES) im letzten Jahr veranstaltet wurden, haben die beiden Organisationen ihre erste Gemeinschaftsstudie zu Jugendfussballwettbewerben veröffentlicht.

Diese zeigt auf, wie Jugendspieler weltweit umfassend gefördert werden können, wenn alle Akteure auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene gemeinsam regelmäßig Jugendfussballwettbewerbe organisieren.

Die Studie, die hier zu finden ist, basiert auf der Einschätzung von 13 Experten aus aller Welt und umfasst sechs Fallstudien aus Ländern wie Mali, Dänemark und Venezuela.

Laut den Experten ist ein gemeinsames Standardisierungs- und Zertifizierungsverfahren eine von vielen prüfenswerten Möglichkeiten mit Blick auf eine professionelle Organisation von Jugendfussballwettbewerben.

Bei den Foren zur globalen Fussballförderung versammeln sich regelmäßig Vertreter verschiedenster Sparten und Kulturen, um das intellektuelle, fundierte und pragmatische Verständnis der bestehenden und künftigen Herausforderungen in der weltweiten Fussballförderung zu fördern.

Die Foren sollen:

wegweisende Ideen zur globalen Fussballförderung liefern, aktuelle und künftige Herausforderungen aufzeigen, bestehende Theorien und Praktiken in Frage stellen, multikulturelles und interdisziplinäres Wissen und den Dialog fördern, innovatives Denken anregen, den Wandel fördern.

Im Anschluss an weitere Foren werden derzeit zwei weitere Studien erarbeitet und 2016 bzw. 2017 veröffentlicht.