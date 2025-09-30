FIFA und australischer Fussballverband gestalten Zukunft mit Seminaren und neuer Australian Championship

Seminare der FIFA und des australischen Fussballverbands in Sydney für Führungskräfte von A-League und Australian Championship

Strategie, Unternehmensführung, Einnahmen und Veranstaltungsorganisation im Zentrum der Veranstaltung für globale Fussballexperten

Neue Perspektiven für Klubs und Spieler dank Lancierung der Australian Championship

Vor dem Start der Australian Championship, der neuen zweithöchsten Spielklasse Australiens bei den Männern, haben die FIFA und der australische Fussballverband während drei Tagen eine Reihe von Seminaren für Führungskräfte der ersten und zweiten Spielklasse durchgeführt.

Bei den vom 21. bis zum 23. September 2025 in Sydney veranstalteten Seminaren hatten Geschäftsführer und Direktoren der A-League und der neuen Australian Championship erstmals die Möglichkeit, gemeinsam Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft des nationalen Fussballs zu gestalten.

Zugegen waren u. a. Anter Isaac (Präsident des australischen Fussballverbands), Heather Garriock (interimistische Geschäftsführerin des Verbands), Ornella Desirée Bellia (FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball), Raúl Sanllehí (Präsident der Fussballsparte bei Inter Miami) und Luis Rodríguez (ehemaliger Präsident des FC Juárez).

Die Australian Championship ist ein wichtiger Schritt bei der Restrukturierung der nationalen Fussballpyramide, indem sie die bundesstaatlichen Ligen mit der Isuzu UTE A-League verknüpft und Klubs und Spielern damit neue Perspektiven bietet.

Im Zentrum der Seminare standen vier strategische Themen:

strategische Planung

Klubführung

Handel und Erwirtschaftung von Einnahmen

Veranstaltungsmanagement

„Diese Initiativen entsprechen der FIFA-Vision zur weltweiten Stärkung des Klubfussballs. Stärkere Klubs bedeuten stärkere Ligen, mehr Möglichkeiten für Spieler und schliesslich stärkere Nationalteams“, sagte Ornella Bellia.