FIFA Legends veranstalten Fussballparty in São Remo

Die Gemeinde Jardim São Remo in São Paulo konnte es kaum erwarten, dass ihr neuer Fussballplatz wiedereröffnet wird. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatten war, dass sich eine Gruppe von brasilianischen Stars sowie Youri Djorkaeff, CEO der FIFA-Stiftung, den Mitgliedern der Community für ein unvergessliches Fussballfestival anschloss.

Die FIFA-Legenden Bebeto, Cafu, Júlio César, Roque Júnior und Rosana nahmen an der Seite von Jungen und Mädchen aus São Remo sowie von Teilnehmern des dieswöchigen Young Entrepreneurs 'Legacy Program (YELP), bei dem junge Unternehmer aus 13 lateinamerikanischen Ländern zusammenkamen, teil.

"Wenn wir über die Kraft des Fussballs sprechen, Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaften zu stärken, meinen wir genau das. Die FIFA-Stiftung freut sich natürlich, den Menschen aus São Remo die Veranstaltung und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Vor allem aber sind wir stolz darauf, echte Fussballhelden auf den Platz der Gemeinschaft zu bringen, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen Freude zu bereiten", sagte Djorkaeff.