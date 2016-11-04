Funktionäre von FIFA und CONCACAF besuchen Haiti

Funktionäre von FIFA und CONCACAF haben ihre Unterstützung und ihre Solidarität mit dem Fussballverband von Haiti und der lokalen Fussballgemeinde erklärt. Das Land erholt sich derzeit von den Folgen des Wirbelsturms Matthew.

Während des zweitägigen Besuchs ab Dienstag, 1. November, trafen der FIFA-Direktor für Mitgliedsverbände Veron Mosengo-Omba und der CONCACAF-Generalsekretär Philippe Moggio mit verschiedenen Vertretern des Verbandes und der Klubs zusammen und besuchten die am schwersten betroffenen Gebiete des Landes.

"Auf Anweisung des FIFA-Präsidenten bin ich mit der CONCACAF-Delegation nach Haiti gereist, um unsere Solidarität mit der Fussballgemeinde Haitis zum Ausdruck zu bringen und um die Zerstörungen in Augenschein zu nehmen, die der Wirbelsturm Matthew verursacht hat. So können wir feststellen, auf welche Weise die FIFA helfen kann", erklärte Mosengo-Omba. "Haiti ist ein Fussballland, auch im Süden, der vom Hurrikan am stärksten verwüstet wurde. Die Führungspersönlichkeiten der lokalen Klubs sind ebenso wie der Präsident des haitianischen Fussballverbandes Yves Jean-Bart fest entschlossen, den Fussball so bald wie möglich wieder in Gang zu bringen. Die FIFA wird dabei auf besondere Weise Unterstützung leisten. Innerhalb der Fussballgemeinschaft hält es die FIFA für unsere Pflicht, in schwierigen Situationen Solidarität mit den Mitgliedsverbänden zu zeigen."

Moggio sagte zu der Reise nach Haiti: "Die CONCACAF sorgt sich sehr um die vom Sturm betroffenen Gemeinden. Trotz der widrigen Umstände haben wir bei diesem Besuch in Haiti die enorme Leidenschaft für den Fussball gespürt und die einigende Kraft des Sports erlebt. Dem haitianischen Verband gebührt große Anerkennung für die unermüdlichen Anstrengungen zur Förderung des Fussballs, durch die neue Hoffnung in die betroffene Gemeinden getragen wird."

FHF-Präsident Yves Jean-Bart brachte seinen Optimismus in Bezug auf die Wiederaufbauarbeiten nach dem Wirbelsturm zum Ausdruck.

"Nach fast einem Monat der Dunkelheit, Trostlosigkeit und Verzweiflung geht langsam die Sonne wieder über der Fussballgemeinde auf, insbesondere im Süden. Wir freuen uns über diesen historischen Solidaritätsbesuch einer hochrangigen Delegation in Haiti und sind berührt von den ermutigenden Worten der FIFA- und CONCACAF-Funktionäre, die in die entlegensten Gebiete des Landes gereist und dort mit Trainern, Schiedsrichtern und Fans zusammengetroffen sind."

FIFA und CONCACAF werden zur Förderung des Fussballs im Land weiterhin eng mit dem FHF zusammen arbeiten.

Im Vorfeld der Delegation waren am Freitag, 28. Oktober, bereits Vertreter der CONCACAF nach Haiti gereist und dort mit Vertretern von FHF und Klubs zusammen getroffen, um die lokale Fussballgemeinde durch ein Breitensportfestival zu inspirieren.

Das Festival fand am Sonntag, 30. Oktober, in der im Westen gelegenen Stadt Les Cayes statt, die schwer vom Wirbelsturm Matthew getroffen wurde. Mehr als 250 begeisterte Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren nutzten die Möglichkeit, dort Fussball zu spielen. Dabei bekamen sie Tipps und Anleitungen von Trainern, die am Samstag, 29. Oktober, ihre D-Lizenzen erhalten hatten.