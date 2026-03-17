Fidschi erhält das erste FIFA-Arena-Minispielfeld in Ozeanien

FIFA-Arena-Minispielfeld in der Provinz Ba auf Fidschi eröffnet

Projekt nun in allen sechs Konföderationen gestartet

Minispielfeld als weiterer Schritt zum Aufbau der Breitensportinfrastruktur auf Fidschi

Fidschi ist das erste Land in Ozeanien, das einen FIFA-Arena-Minispielfeld eingeweiht hat. Damit ist das Projekt, von dem Kinder in benachteiligten städtischen und ländlichen Gebieten weltweit profitieren sollen, nun in allen sechs Konföderationen aktiv.

Die neue Anlage, ein Minispielfeld mit Kunstrasen, wurde am 14. März am AD Patel College in der Provinz Ba eröffnet und markiert einen weiteren Schritt beim Ausbau der Infrastruktur für den Breitensport im Land.

Eröffnet wurde der Platz von Fidschis Staatssekretär für Jugend und Sport, Aliki Bia, gemeinsam mit dem FIFA-Regionaldirektor für Asien und Ozeanien, Sanjeevan Balasingam. An der Eröffnungsfeier nahmen außerdem Schüler, Eltern, Lehrer, Fussballfunktionäre und Mitglieder der Gemeinde teil.

Die Anlage soll rund 3.600 Jungen und Mädchen aus 14 umliegenden Gemeinden zugutekommen. Sie bietet kleinen Kindern einen sicheren und leicht zugänglichen Ort, an dem sie das Spiel erlernen und genießen können. Mohammed Yusuf, Geschäftsführer des Fussballverbands von Fidschi (FFA), erklärte, die neue Anlage werde dazu beitragen, die Entwicklung des Fussballs und des Futsals bei jungen Spielern zu fördern. „Dieses Minispielfeld ist eine weitere wichtige Investition in den Breitensport. Einrichtungen wie diese bieten jungen Spielern eine sichere und moderne Umgebung, in der sie das Spiel erlernen und genießen können. Gleichzeitig helfen sie uns, die Beteiligung am Futsal und Fussball in Schulen und Gemeinden zu steigern“, sagte er.

Die Initiative „FIFA Arena“ setzt das Versprechen von FIFA-Präsident Gianni Infantino um. Er hatte es auf dem Gipfeltreffen „Sport und nachhaltige Entwicklung“ im Juli 2024 in Paris, Frankreich, gegeben, als er das Ziel der FIFA verkündete, weltweit Minispielfelder zu errichten. Bis 2031 soll die Zahl von 1.000 erreicht werden. Fidschi, ein Archipel mit mehr als 300 Inseln, ist vor allem als Rugby-Nation bekannt. Doch der FFA unternimmt mit Unterstützung verschiedener FIFA-Programme erhebliche Anstrengungen, um den Fussballsport zu fördern.