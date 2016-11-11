FIFA erlässt strenge Vorgaben für Entwicklungsprojekte

Nach der Verabschiedung durch die FIFA-Entwicklungskommission hat die FIFA heute ein Zirkular zur Zielvereinbarung veröffentlicht, die den Rahmen für die Umsetzung des neuen FIFA-Entwicklungsprogramms Forward festlegt.

Die Zielvereinbarung bildet den Rahmen für die Nutzung der massgeschneiderten FIFA-Unterstützung und regelt die Entwicklungsprioritäten und -ziele der Mitgliedsverbände und Konföderationen, die Bedingungen für die Nutzung der Mittel und mögliche Sanktionen bei Verstössen.

"Indem wir gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden und Konföderationen die Entwicklungsprioritäten und -ziele festlegen, können wir sie noch wirkungsvoller unterstützen und den Fussball in den jeweiligen Gebieten nachhaltig verbessern", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.