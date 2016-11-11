FIFA erlässt strenge Vorgaben für Entwicklungsprojekte

Nach der Verabschiedung durch die FIFA-Entwicklungskommission hat die FIFA heute ein Zirkular zur Zielvereinbarung veröffentlicht, die den Rahmen für die Umsetzung des neuen FIFA-Entwicklungsprogramms Forward festlegt.
Die Zielvereinbarung bildet den Rahmen für die Nutzung der massgeschneiderten FIFA-Unterstützung und regelt die Entwicklungsprioritäten und -ziele der Mitgliedsverbände und Konföderationen, die Bedingungen für die Nutzung der Mittel und mögliche Sanktionen bei Verstössen.
"Indem wir gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden und Konföderationen die Entwicklungsprioritäten und -ziele festlegen, können wir sie noch wirkungsvoller unterstützen und den Fussball in den jeweiligen Gebieten nachhaltig verbessern", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.
Die FIFA-Mitgliedsverbände und die Konföderationen müssen ihre Zielvereinbarung bis zum 1. Juni 2017 vorlegen. Über das FIFA-Forward-Programm können FIFA-Mitgliedsverbände für vier Jahre bis zu USD 5 Millionen beantragen: USD 750 000 pro Jahr für Fussballprojekte wie Spielfelder, Wettbewerbe und Frauenfussball sowie USD 500 000 pro Jahr für Betriebskosten in Bereichen wie Administration und Verbandsführung. Konföderationen, die ebenfalls eine Zielvereinbarung abschliessen müssen, können für vier Jahre bis zu USD 40 Millionen beziehen.