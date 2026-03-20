Teilnehmerländer des WM-Play-off-Turniers profitieren von den Vorteilen des FIFA Forward- und Talentförderprogramms

Alle sechs Teilnehmer des Play-off-Turniers haben von der Unterstützung durch FIFA Forward profitiert

Durch die Erweiterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ können mehr Mannschaften die Qualifikation als realistisches Ziel betrachten

Auch das FIFA-Talentförderprogramm und die FIFA-Series haben dazu beigetragen

Die Erweiterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auf 48 Mannschaften hat für viele Nationalmannschaften die Qualifikation für das Turnier zu einer realistischen Möglichkeit gemacht, die in der Vergangenheit vielleicht nur ein ferner Traum war.

Kap Verde, Curaçao, Jordanien und Usbekistan werden bei der Ausgabe 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ihr Debüt geben. Das Play-off-Turnier in Mexiko vom 26. bis 31. März bietet eine weitere Möglichkeit, einige weniger bekannte Teams auf der Weltbühne zu sehen. Die Mitgliedsverbände (MAs) müssen jedoch weiterhin daran arbeiten, den Fussball in ihren Ländern weiterzuentwickeln, wenn sie das höchste Niveau erreichen wollen. Die FIFA unterstützt sie dabei über das FIFA-Forward-Programm. Im kommenden Zyklus 2027–2030 werden die Mitgliedsverbände der FIFA von einer achtfachen Steigerung der Investitionen in die Fussballentwicklung im Vergleich zu den Programmen vor 2016 profitieren können. Die Investitionen werden im Rahmen von FIFA Forward einen neuen Höchststand von 2,7 Milliarden US-Dollar erreichen.

Alle 211 Mitgliedsverbände, einschließlich der sechs Teilnehmer am Play-off-Turnier, haben Anspruch auf Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm. Seit 2016 standen ihnen folgende Beträge zur Verfügung: Neukaledonien erhielt 20,5 Millionen US-Dollar, der Irak 18,6 Millionen US-Dollar, die Demokratische Republik Kongo 20 Millionen US-Dollar, Bolivien 19 Millionen US-Dollar, Jamaika 20 Millionen US-Dollar und Suriname 20,6 Millionen US-Dollar.

Im Folgenden beleuchtet Inside FIFA, wie einige der Teilnehmer die FIFA-Programme genutzt haben, um auf internationaler Ebene bessere Ergebnisse zu erzielen.

Neukaledonien

Im Rahmen seines starken Engagements für die Anhebung des allgemeinen Niveaus des Fussballs im ganzen Land hat sich der neukaledonische Fussballverband (FCF) auf die Stärkung der heimischen Wettbewerbe und die Unterstützung der Nationalmannschaften konzentriert. Die Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm wurden sowohl für Jugend- als auch für Erwachsenenspieler eingesetzt, um die Wettbewerbe zu stärken. Dadurch wurden bessere Wege für die Spielerentwicklung geschaffen und das Wettbewerbsumfeld auf nationaler Ebene gestärkt.

Der FCF errichtete zudem mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm seinen Hauptsitz, um eine starke Verwaltung und Aufsicht über die Fussballentwicklung zu gewährleisten. FIFA-Präsident Gianni Infantino eröffnete diesen bei seinem Besuch im Land im August 2023.

Die 2022 mit Unterstützung der FIFA und der Ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) ins Leben gerufene nationale Akademie hat ihren Sitz im Hauptquartier des FCF. Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wurde sie 2025 renoviert, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen weiterhin für Training, Wettkämpfe und die kontinuierliche Entwicklung von Spielern und Mitarbeitern geeignet sind.

Die Akademie hat bereits maßgeblich dazu beigetragen, das Ansehen Neukaledoniens auf internationaler Ebene zu stärken: Sie stellte rund 80 % der Spieler, die an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ teilnahmen. Sechs von ihnen nahmen anschließend an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ teil, bei der Neukaledonien sein Debüt bei diesem Turnier gab.

Neukaledonien hofft nun, den größten Schritt zu machen und sich für seine erste FIFA-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Jamaika

Der jamaikanische Fussballverband (JFF) hat sich strategisch dafür entschieden, seine Nationalmannschaften in sieben Altersklassen zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung und Unterstützung lokaler Trainer.

Der Verband hat 97 % der Fördermittel aus der dritten Förderrunde von „FIFA Forward 3.0” zur Finanzierung der Aktivitäten der U14-Mädchen-, U15-Jungen-, U17-Frauen-, U17-Männer-, U20-Männer-, A-Frauen- und A-Männer-Nationalmannschaften verwendet. Damit kommt er seinem Engagement für die Förderung lokaler Talente und den Erfolg nach. Die Mittel decken wichtige operative und logistische Ausgaben wie Reise- und Unterbringungskosten ab. Dadurch ist gewährleistet, dass die Spieler bereits in jungen Jahren Wettkampferfahrung auf internationaler Ebene sammeln können.

Alle diese Mannschaften werden nun von jamaikanischen Trainern betreut. Rudolph Speid führt die Herren-A-Nationalmannschaft in das Play-off-Turnier.

Dieser Ansatz hat zu beeindruckenden Ergebnissen geführt: Alle sieben Mannschaften haben sich für die letzte Qualifikationsrunde ihrer jeweiligen Turniere qualifiziert. Dazu gehören:

U-14-Mädchen: Qualifikation für die Endrunde der CFU U-14 Challenge Series Girls, die im August 2025 in Trinidad und Tobago ausgetragen wird.

U-15-Jungen: gewannen im August 2025 die Liga B der Concacaf U-15-Meisterschaft der Jungen und besiegten Puerto Rico im Finale mit 2:0.

U-17-Jungen: Qualifikation für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die im November 2026 in Katar stattfindet.

U-17-Frauen: Erreichte die Endrunde der CONCACAF-Qualifikation für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™, nachdem sie in der ersten Runde die Gruppe D als Erster abgeschlossen hatte.

U-20-Männer: Qualifiziert für die CONCACAF-U-20-Meisterschaft 2026, die gleichzeitig als Qualifikationswettbewerb für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027™ dient.

A-Frauen: Führen derzeit ihre Gruppe in der Qualifikation zur CONCACAF-Frauenmeisterschaft 2026 an, die als Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ dient.

A-Männer: Qualifiziert für das Play-off-Turnier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, das vom 26. bis 31. März in Guadalajara, Mexiko, ausgetragen wird. Sie haben bisher einmal an einer FIFA-Weltmeisterschaft teilgenommen, nämlich 1998 in Frankreich.

Bolivien

Bolivien musste die bekanntermaßen schwierigen CONMEBOL-Qualifikationsspiele bewältigen, um das Play-off-Turnier zu erreichen. Bei seinem Versuch, sich zum ersten Mal seit USA 1994 für die FIFA-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, profitiert das Land sowohl vom FIFA-Forward-Programm als auch vom FIFA-Talentförderprogramm (TDS). Die Karriere von Miguel Terceros, einem der herausragendsten Talente der aktuellen bolivianischen Generation, spiegelt den Weg wider, den das TDS weltweit mit entsprechenden Strukturen zur Nachwuchsförderung vorantreibt.

Der 21-Jährige begann seine Karriere in Bolivien bei der Academia Tahuichi Aguilera in Santa Cruz, bevor er nach Brasilien wechselte und sich dem FC Santos anschloss. Dort durchlief er die Jugendmannschaften und unterschrieb später seinen ersten Profivertrag. Seit seinem Debüt im Jahr 2022 hat er bereits 30 Länderspiele für Bolivien bestritten.

Zudem sammelte die A-Nationalmannschaft wertvolle Erfahrungen im Wettbewerb gegen Gegner aus anderen Teilen der Welt, als sie an der FIFA-Series in Algerien teilnahm und gegen den Gastgeber sowie Andorra spielte.

FIFA Forward und CONMEBOL finanzieren derzeit die Casa de la Verde, die in Achumani, einem Stadtteil am Rande von La Paz, gebaut wird. Der erste Platz wurde im Oktober 2025 von FIFA-Präsident Infantino eingeweiht. Nach der Fertigstellung wird der Komplex über drei Spielfelder in voller Größe, Unterkünfte für 130 Athleten, eine Tribüne mit 600 Plätzen, sieben Umkleideräume, einen Fitnessraum sowie einen modernen Konferenzsaal verfügen. Damit wird er zum Vorzeige-Trainingszentrum für die A-Nationalmannschaften der Männer und Frauen aller Altersklassen.

Zuvor hatte das FIFA-Forward-Programm die Renovierung des Stadions des Fussballverbands von Potosí in der Stadt Potosí sowie die Modernisierung des Cobija Technical Centre, einer regionalen Entwicklungsanlage, unterstützt.

Suriname

Eine der Herausforderungen, mit denen viele Länder – insbesondere solche ohne Profiliga – konfrontiert sind, besteht darin, dass Spieler nur im Ausland die Chance auf eine Karriere im Fussball haben.

Der surinamische Fussballverband (SVB) hat dieses Problem 2024 mit der Einführung der Suriname Major League (SML), der ersten Profiliga des Landes, angegangen. Der von der SFF und der FIFA ausgearbeitete Plan umfasste eine Reihe umfassender Ziele: die Stärkung der Vereinskapazitäten durch Trainingsprogramme, strategische Planung für finanzielle Nachhaltigkeit, den Aufbau von Partnerschaften mit der Wirtschaft, die Förderung der Basisarbeit und die Neuorganisation des Fussballs in Suriname.

Die Idee war, dass die Professionalisierung des Spitzenfussballs den gesamten Sport im Land ankurbeln würde – angefangen bei der Nationalmannschaft.