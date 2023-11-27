Einweihung des neugestalteten Hochleistungszentrums Complejo Celeste zur Fussballförderung in Uruguay

Sanierung des Kunstrasenspielfelds und Umgestaltung von Grünflächen für die sportliche Nutzung

Massnahmen im Rahmen eines umfassenden Projekts des uruguayischen Fussballverbands mit finanzieller Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm

Einweihung unter Anwesenheit von Mitgliedern des uruguayischen Kaders für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Unter Anwesenheit von Mitgliedern des uruguayischen Nationalteams, das sich dort gerade auf die anstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorbereitet, hat der uruguayische Fussballverband (AUF) am Donnerstag, 4. Juni 2026, die dritte und vierte Phase des umfassenden Umbauprojekts des Complejo Celeste in Canelones mit einer feierlichen Einweihung abgeschlossen.

Mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm konnte der AUF das Kunstrasenspielfeld mitsamt seinem Bewässerungssystem sanieren und mehr als 15 400 m² Grünflächen für den Hochleistungssport nutzbar machen.

Im Rahmen des Projekts wurde ausserdem das erste Hybridrasenspielfeld Uruguays angelegt, auf dem sich das Nationalteam derzeit vorbereitet. Mit diesen Baumassnahmen wurde der Complejo Celeste in ein modernes und nachhaltiges Hochleistungszentrum umgestaltet, das den aktuellen und künftigen Bedürfnissen des uruguayischen Fussballs gerecht wird.

Die Investition belief sich auf rund USD 1,5 Millionen. In der ersten und zweiten Projektphase waren bereits Grundstücke erworben und die Umkleidekabinen und Verwaltungsräume der Anlage renoviert worden. Der Gesamtbeitrag des FIFA-Forward-Programms betrug damit etwa USD 3,2 Millionen.

AUF-Präsident Ignacio Alonso konnte bei der Veranstaltung unter anderem Uruguays Staatspräsidenten Yamandú Orsi sowie Rafael Arias, Leiter des FIFA-Regionalbüros in Asunción (Paraguay), begrüssen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wandte sich mit einer Videobotschaft an die Teilnehmenden. „Ich freue mich, Sie heute zur Einweihung mehrerer spektakulärer Optimierungen des Complejo Celeste beglückwünschen zu können, der prestigeträchtigen Anlage, in der Uruguays brillante Spieler und Spielerinnen, die den Weltfussball massgeblich prägen, trainieren und gefördert werden“, so Infantino.

„Zu unserer grossen Freude hat der AUF das FIFA-Forward-Programm sehr sinnvoll und produktiv genutzt und rund USD 1,5 Millionen in modernste Spielfelder und Trainingsanlagen investiert, die den Spielern viele Jahre lang zugutekommen werden“, fügte er hinzu.

Ignacio Alonso hielt mit seiner Freude nicht hinter dem Berg. „Dies ist das Ergebnis vieler Arbeitsstunden und -monate und eines regen Austauschs von Ideen und Initiativen, denn wir befinden uns hier an einem ganz besonderen Ort“, erklärte der Präsident des AUF.

„Entscheidend war dabei die Unterstützung durch unseren Verband. Sie beruht auf dem Engagement unserer Spieler, die durch ihre Leistungen Mittel für unseren Fussball generieren. Ebenso wichtig war aber auch die Bereitstellung von Mitteln durch die FIFA, die sich von Beginn an über ihr Forward-Programm eingebracht hat.“

Das mit Unterstützung der FIFA angelegte neue Kunstrasenspielfeld mit Shockpad-Unterlage zur Dämpfung und Verletzungsprävention ersetzt das ursprüngliche aus dem Jahr 2011 und verfügt über das Gütesiegel „FIFA Quality Pro“. Auch ein modernes, intelligentes Bewässerungssystem mit eigener Wasserversorgung wurde installiert.

Gleichzeitig ermöglichte das Projekt die Anlage des ersten Hybridrasenspielfelds in Uruguay sowie eine umfassende Neugestaltung der Trainingsanlagen des Complejo Celeste für mehr Flexibilität bei der sportlichen Planung und eine deutliche Erhöhung der operativen Kapazität.

Die umgestalteten und optimierten Grünflächen des Complejo Celeste dienten zum Teil bereits zur Vorbereitung Uruguays auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Die Bereiche, die zuvor gärtnerisch gestaltet waren und Betriebskosten verursachten, obwohl sie keinen bestimmten sportlichen Nutzen hatten, wurden in funktionale Oberflächen für das Hochleistungstraining umwandelt.

Diese neuen Bereiche können unter anderem zum Aufwärmen, für das Torwarttraining oder Einzeltrainings genutzt werden und sorgen damit gleichzeitig für eine geringere Abnutzung der Hauptspielfelder. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts etwa 15 400 m² Grünflächen sportlich nutzbar gemacht, was eine beträchtliche Kapazitäts- und Flexibilitätssteigerung zur Folge hatte.

„Der Complejo Celeste ist nicht nur ein Trainingszentrum, sondern auch ein Sinnbild für das Engagement des AUF für die Fussballförderung. Diese neuen Baumassnahmen zeigen, was man erreichen kann, wenn die FIFA und ihre Mitgliedsverbände eine gemeinsame Vision haben“, erklärte Jair Bertoni, FIFA-Direktor der Subdivision Mitgliedsverbände (Amerika).

„Diese Modernisierung kommt nicht nur der Vorbereitung der Männer-, Frauen- und Jugendteams Uruguays zugute, sondern auch den Ausbildungsprogrammen für Trainer, dem Schiedsrichterwesen und der Talentförderung. Wir sind stolz darauf, den AUF bei diesem Projekt begleiten zu dürfen“, so Bertoni weiter.