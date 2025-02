Indian Ocean U15 Festival stärkt Mädchen und Jungen auf und neben dem Spielfeld

Die jungen Spieler nahmen auch an Workshops teil, in denen Lebenskompetenzen und soziale Werte vermittelt wurden.

Zusätzlich zu den Spielen nahmen die Teams an Workshops teil, die sich an den Praktiken des FIFA-Talentförderungsprogramms orientierten, dessen Ziel es ist, jedem talentierten Spieler, egal wo auf der Welt, einen Weg in den Profisport zu ebnen.

So konnten die Jugendlichen an ihren technischen und taktischen Fähigkeiten arbeiten, aber auch die Vermittlung von Werten wie Gleichberechtigung der Geschlechter, Bewusstsein für den Klimawandel und Antirassismus, Teamwork, Selbstdisziplin und Respekt standen im Vordergrund.

„Als ehemaliger Fussballer weiß ich, wie der Fussball das Leben verändern kann. Das U-15-Festival im Indischen Ozean ist so viel mehr als ein einfaches Turnier: Es ist eine Plattform, auf der junge Talente nicht nur den Wettbewerb, sondern auch wichtige Werte wie Respekt, Solidarität und Integration kennenlernen“, sagte Gelson Fernandes, Direktor der FIFA für die Mitgliedsverbände in Afrika und stellvertretender Direktor Mitgliedsverbände. „Zu sehen, wie diese Jungen und Mädchen aus Madagaskar, den Komoren und den Seychellen mit Leidenschaft spielen und dabei auch die Kultur, die Traditionen und die Musik ihrer Nachbarn kennenlernen, ist zutiefst inspirierend.

Im Elgeco Plus By Pass Stadium in Antananarivo spielten Mannschaften mit je elf Spielern jeweils zwei Halbzeiten à 35 Minuten, wobei die Mädchen- und die Jungenmannschaft des Gastgebers als Sieger aus ihren jeweiligen Wettbewerben hervorgingen. Abseits des Spielfelds wurde in Zusammenarbeit mit UNICEF ein Bildungstag organisiert, um die Jugendlichen für die Rechte der Kinder, die Gleichstellung der Geschlechter, sexuell übertragbare Krankheiten und Menstruationshygiene zu sensibilisieren. Ein zweiter Tag war der Inklusion gewidmet, vor allem im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen.