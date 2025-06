FIFA-Forward-Programm unterstützt Endrunde des ersten nationalen Schulturniers Mexikos

Viertägiges Fussballfestival mit U-12-Teams aus allen 32 Bundesstaaten

640 Mädchen und Jungen sowie 1000 Familienangehörige mit dabei

Festival als Höhepunkt des grössten Schulturniers der Welt

Mehr als 640 Mädchen und Jungen aus allen 32 Bundesstaaten Mexikos haben an der Endrunde des erstennationalen Schulfussballturniers teilgenommen, das vom Fussballverband (FMF) und Bildungssekretariat (SEP) von Mexiko mit Unterstützung des FIFA-Forward- und Football-for-Schools-Programms organisiert wurde. Insgesamt 32 Schulen mit U-12-Mädchen- und -Jungenteams nahmen am viertägigen Turnier in der „Casa del Fútbol“ in Toluca teil. Über 1000 Eltern und Angehörige unterstützten ihre Kinder und sorgten für eine familiäre Stimmung. Gespielt wurde im Fünf-gegen-Fünf-Format und mit vereinfachten Regeln sowie einigen Elementen aus dem Futsal.

Das Festival war der krönende Abschluss eines landesweiten Turniers, bei dem rund 6000 Schulen und 1,8 Millionen Kinder mitmachten. Das Turnier begann mit einer schulinternen Ausscheidung, gefolgt von einem regionalen Wettbewerb, bei dem Teams aus denselben Gemeinden aufeinandertrafen. In der letzten Phase auf Bundesstaatsebene traten 16 Teams je Geschlecht gegeneinander an, wobei sich die beiden Siegerteams für die Endrunde in Toluca qualifizierten.

„Der FMF, die FIFA und das SEP haben das grösste Schulturnier der Welt auf die Beine gestellt“, sagte Mexikos Bildungsminister Mario Delgado. „Wir sind sehr stolz auf diese Initiative, die insbesondere den bei Kindern so beliebten Fussballsport fördert.“

Der Sieg beim Mädchenturnier ging an die „Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen“ aus dem Bundesstaat Guanajuato, während sich bei den Jungen die „Escuela Primaria Antonio Álvarez Berrones“ aus Tamaulipas durchsetzte.

„Es ist unglaublich bereichernd, dies für die Mädchen und Jungen aus ganz Mexiko, die hierhergekommen sind, um an der Endrunde dieses wunderbaren Turniers teilzunehmen, möglich gemacht zu haben. Das ist Fussball in seiner reinsten Form: nur die Kinder, der Ball und die Freude am Spiel. Wir sind stolz darauf, dies durch das FIFA-Programm „Football for Schools“ und das FIFA-Forward-Programm zu unterstützen““, sagte Jair Bertoni, FIFA-Regionaldirektor Amerika.

„Für die FIFA ist es wirklich inspirierend, Teil eines Projekts zu sein, das sich auf Kinder dieses Alters konzentriert, zu sehen, wie der Fussball ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und wie er Träume und Hoffnungen für die Zukunft weckt. Wie Präsident (Gianni) Infantino oft sagt, fällt das Lernen mit einem Fussball leichter, und dieser Geist ist es, der unsere gemeinsamen Bemühungen bei der FIFA und der FMF antreibt, diese Initiative zu einem echten Erfolg zu machen.“ Das FIFA-Programm „Football for Schools“, das Kindern mithilfe des Fussballs lebenswichtige Kompetenzen vermittelt, wurde in Mexiko im zweiten Halbjahr 2024 im Rahmen der FMF-Initiative „Jugamos Todos“ („Lasst uns zusammen spielen“) lanciert. Über 500 Schulen in den Bundesstaaten Guerrero, Sonora und Michoacán profitierten von der Spende von Fussbällen und Weiterbildungen für Lehrer.

„Es war eine echte Teamleistung“, sagte Antonio Buenaño Sánchez, Leiter des „Football for Schools“-Programms. „Das Besondere an ‚Football for Schools‘ ist, dass die Kinder von Grund auf richtig lernen, wie man Fussball spielt, den Ball passt, annimmt und aufs Tor schiesst. Gleichzeitig werden ihnen wichtige Werte und Lebenskompetenzen wie Kommunikation, Respekt, Teamarbeit und Durchhaltewillen mit auf den Weg gegeben. Wir müssen das Potenzial des Fussballs bestmöglich ausschöpfen, um das Leben dieser Kinder positiv zu beeinflussen.“