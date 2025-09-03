Jugendliche in Papua-Neuguinea erreichen dank Unterstützung durch FIFA Forward neue Höhen

Papua-Neuguinea nutzte FIFA-Forward-Fördermittel, um sich auf die Qualifikationsspiele zur FIFA U-17-Weltmeisterschaft vorzubereiten

Das melanesische Land nahm zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder an der OFC U-16-Meisterschaft der Männer teil

PNG erreichte das Halbfinale und verpasste die historische Qualifikation nur um einen Sieg

Papua-Neuguinea (PNG) steht bei seinen Elite-Jugendprogrammen vor erheblichen geografischen Herausforderungen, doch mit Unterstützung von FIFA Forward bildet das melanesische Land die Stars von morgen aus. Papua-Neuguinea ist mit Abstand das bevölkerungsreichste der elf Mitgliedsländer der Ozeanischen Fussballkonföderation (OFC), doch das Land steht vor seltenen logistischen Herausforderungen. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt und größten Stadt Port Moresby. Auffällige Küstengebiete, zerklüftete Bergregionen und eine scheinbar endlose Liste von Inseln, die über das Festland verstreut sind, bedeuten, dass viele Orte nur mit dem Flugzeug oder nach beschwerlichen Straßenfahrten erreichbar sind.

Papua-Neuguinea schien kein aussichtsreicher Kandidat für eines der drei Qualifikationstickets zu sein, die während der zweiwöchigen OFC U-16-Meisterschaft der Männer in Honiara auf den Salomon-Inseln zu vergeben waren. Die Teilnahme an der Meisterschaft der acht Nationen war nicht sicher, da PNG nach dem Durchlaufen der Vorrunde zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder an dem Turnier teilnahm. Trotz aller Hindernisse verpasste PNG nur knapp die Qualifikation für das erste FIFA-Turnier einer Männer-Nationalmannschaft des Landes. Nach einer starken Leistung bei der 0:2-Niederlage gegen Titelverteidiger Neuseeland im Halbfinale unterlag PNG am Samstag im Spiel um Platz drei knapp mit 0:1 gegen Fidschi und verpasste damit knapp die Qualifikation für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026™ im nächsten Jahr.

Die Vorbereitung der U-16-Mannschaft fand im kürzlich renovierten Hauptquartier des papua-neuguineischen Fussballverbands (Papua New Guinea Football Association/PNGFA) in Port Moresby statt – ein Projekt, das von FIFA Forward mit 499.889 US-Dollar unterstützt wurde. Die Mannschaft nutzte 110.837 US-Dollar aus dem FIFA Forward-Fonds (Zyklen 2.0 und 3.0), um die Reise- und Unterbringungskosten für das OFC-Turnier zu decken. „Wir hatten das Glück und sind stolz darauf, dass sich unsere U-16-Männer-Nationalmannschaft in diesem Jahr für die OFC-Meisterschaft qualifiziert hat. Das war ein Meilenstein, den wir nicht erwartet hatten, aber von ganzem Herzen begrüßt haben“, sagte PNGFA-Generalsekretär Ahmjad Tekwie. „Die unerwartete Qualifikation stellte uns vor erhebliche logistische und finanzielle Herausforderungen, insbesondere bei der Deckung der Flugkosten und Unterbringungskosten, die zu den größten Ausgaben einer Nationalmannschaft gehören. Dank der FIFA-Forward-Finanzierung konnte die PNGFA diese kritischen Kosten decken und sicherstellen, dass unsere jungen Athleten Papua-Neuguinea auf regionaler Ebene mit Würde und Professionalität vertreten konnten. Diese Unterstützung ermöglichte nicht nur die Teilnahme, sondern bekräftigte auch das Engagement der FIFA für eine gerechte Entwicklung des Fussballs in allen Mitgliedsverbänden.“

FIFA Forward kann jedem Mitgliedsverband zwischen 2023 und 2026 bis zu 8 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, was im Vergleich zum Zyklus 2011-2014 einer siebenfachen Steigerung entspricht.

Die Aufstockung der Mittel in Verbindung mit einer erweiterten FIFA U-17-Weltmeisterschaft hat zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit im Pazifikraum geführt, wie der Trainer der neuseeländischen U-16-Nationalmannschaft, Martin Bullock, hervorhob. „Ich denke, wir haben in den letzten Jahren bei allen [OFC]-Nationen große Fortschritte gesehen“, sagte er. „Ich denke, dass die FIFA, die Technischen Direktoren und die OFC viel Anerkennung dafür verdienen, dass sie den Nationen geholfen haben, sich besser vorzubereiten und bessere Programme zur Talentsuche einzurichten, damit ihre Spieler das nächste Level erreichen können.“

Papua-Neuguinea muss nicht lange warten, um seine jungen Spielerinnen erneut auf kontinentaler Ebene zu testen, denn noch in diesem Monat steht die OFC U-19-Frauenmeisterschaft auf dem Programm.