FIFA-Forward-Bericht bestätigt enormen Schub für weltweite Fussballförderung

Die FIFA hat ihren 211 Mitgliedsverbänden, den sechs Konföderationen und den verschiedenen Zonen- oder Regionalverbänden in den ersten sieben Jahren des FIFA-Forward-Programms ungefähr USD 2,8 Milliarden für mehr als 1600 Projekte zur langfristigen Fussballförderung zur Verfügung gestellt, wie ein nun veröffentlichter Weltbericht zeigt.

Wir haben versprochen, dass die Einnahmen aus dem Fussball zum Nutzen unseres Sports in der ganzen Welt verwendet werden. Wir haben unser Wort gehalten.

„Investitionen in den Fussball sind unsere Verantwortung und Pflicht. FIFA Forward bietet uns dafür einen praktischen und transparenten Rahmen. Die Investitionen haben sich so seit 2016 versiebenfacht, obschon sich die Einnahmen in dieser Zeit nicht einmal verdoppelt haben. Dies zeigt, dass die Gelder nicht nur zweckmässig verwendet, sondern auch kontrolliert werden, damit der Fussball langfristig effektiv gefördert wird.“