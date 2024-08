Präsident des togolesischen Fussballverbands dankt Infantino für die Unterstützung der FIFA bei der Verbesserung der Infrastruktur

FIFA-Forward spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der Infrastruktur in Togo

Der FIFA-Präsident empfing seinen togolesischen Amtskollegen, Kossi Guy Akpovy, in Paris, Frankreich. Dort sprachen sie über zukünftige FIFA-Forward-Projekte in der westafrikanischen Nation, einschließlich der Option eines nationalen technischen Zentrums sowie über die Bereitstellung weiterer Möglichkeiten, damit Frauen am Fussball teilhaben können.