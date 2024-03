Paris sorgt bei den Olympischen Fussballturnieren für eine besondere Atmosphäre

Paris als Geburtsort der FIFA im Jahr 1904 einzigartig in der Fussballgeschichte gemäss Gianni Infantino

Frauenfussball nach der erfolgreichen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ weiter im Aufwind nach Einschätzung des FIFA-Präsidenten

Start des Männerturniers am 24. Juli, Austragung des Frauenfinales am 10. August erstmals nach dem Männerfinale

„Die Olympischen Fussballturniere Paris 2024 umgibt eine besondere Atmosphäre, weil die französische Hauptstadt als Geburtsort der FIFA in der Fussballgeschichte einen einzigartigen Platz einnimmt“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Auslosung der Gruppenphase des Männer- und des Frauenturniers. Als erst zweite Stadt ist Paris diesen Sommer zum dritten Mal Austragungsort Olympischer Spiele und setzt damit einen weiteren sportlichen Meilenstein in seiner Geschichte, nachdem hier vor genau 120 Jahren 1904 die nationalen Verbände von sieben Ländern die FIFA gründeten. „Paris hat in der Geschichte des Fussballs eine einzigartige Stellung“, erklärte Gianni Infantino in einer Videobotschaft bei der Auslosung, die am 20. März 2024 in der Zentrale von Paris 2024 über die Bühne ging und live im französischen Fernsehen übertragen wurde. „Die FIFA wurde vor 120 Jahren in Paris gegründet, was den Olympischen Fussballturnieren eine ganz besondere Atmosphäre verleiht.“

Beim Männerturnier sind 16 Nationen dabei. Jedes Team besteht aus U-23-Spielern sowie aus bis zu drei älteren Spielern. Für die zwölf Teams beim Frauenturnier gelten keine Altersbeschränkungen. Die Fans in den sieben Stadien in ganz Frankreich (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza, Paris und Saint-Étienne) dürfen sich damit auf einige der Stars freuen, die bereits bei der bahnbrechenden FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ für Furore sorgten. Die Männer machen am 24. Juli, d. h. zwei Tage vor der Eröffnungsfeier der Spiele, den Auftakt, während die Frauen angesichts des enormen Booms des Frauenfussballs den Schlusspunkt setzen. Erstmals überhaupt enden die Olympischen Fussballturniere mit dem Finale der Frauen, das am 10. August im Pariser Prinzenpark ausgetragen wird.

„Die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien feiern ihr Olympiadebüt bei einem Turnier, das zweifellos an den Erfolg der letztjährigen WM in Australien und Neuseeland anknüpfen wird“, sagte Gianni Infantino. „Wir sehen uns ab dem 24. Juli in Paris und in ganz Frankreich, weil der Fussball die Menschen derart fasziniert und daher noch vor der Eröffnungsfeier den Startschuss zu den Olympischen Spielen gibt. Das Turnier wird die Fans des Sports, des Fussballs und der Olympischen Spiele in Frankreich und rund um die Welt begeistern.“ Nach Ansicht des Präsidenten können sich bei den Spielen auch Länder in Szene setzen und um Medaillen mitspielen, die weder bei den Männern noch bei den Frauen je Weltmeister waren.