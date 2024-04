Jugendförderung und Infrastruktur bei Treffen des FIFA-Präsidenten mit isländischem Verbandspräsidenten im Fokus

Treffen zwischen Gianni Infantino und Thorvaldur Örlygsson, dem Präsidenten des isländischen Fussballverbands (KSÍ), in der FIFA-Niederlassung in Paris (Frankreich)

FIFA-Präsident Gianni Infantino beglückwünschte Thorvaldur Örlygsson, den neuen Präsidenten des isländischen Fussballverbands (KSÍ), zu seiner kürzlichen Wahl in dieses Amt und sprach mit ihm über die zukunftsträchtige Förderung des Fussballs in dem nordeuropäischen Land.

Der KSÍ hat mit Mitteln aus den ersten beiden Phasen des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms eine eigene Jugendförderstrategie umgesetzt, um nachhaltige Erfolge auf internationaler Ebene zu gewährleisten. Darüber hinaus hat der Verband sich für das FIFA-Talentförderprogramm angemeldet, das darauf abzielt, jedem Kind in allen 211 Mitgliedsverbänden die Chance zu geben, das Beste aus seinem Talent zu machen und womöglich den Sprung in den Elitefussball zu schaffen.

„Es war fantastisch, Thorvaldur Örlygsson, den Präsidenten des isländischen Fussballverbands (KSÍ), in Paris zu treffen und zu seiner kürzlichen Wahl zu beglückwünschen. Alle haben in den letzten Jahren die Erfolge der A-Nationalteams des Landes gesehen, und ich freue mich, dass der KSÍ Massnahmen ergriffen und beträchtliche Investitionen auf Jugendebene getätigt hat, um solche Erfolge auch künftig zu sichern“, so Infantino im Anschluss an das Treffen in der FIFA-Niederlassung in Paris (Frankreich).