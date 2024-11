Gianni Infantino gratuliert dem Fussballverband von Zypern zum 90-jährigen Jubiläum

Der 1934 gegründete CFA ist seit dem am 27. Juli 1948 in London, Grossbritannien, abgehaltenen 26. ordentlichen Kongress Mitglied des Weltverbandes. Das europäische Land bestritt sein erstes offizielles Länderspiel in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1962™. Seitdem hat die A-Nationalmannschaft der Herren an jeder Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen.