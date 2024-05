Gianni Infantino traf Mitglieder des US-Repräsentantenhauses zur Rahmenplanung für FIFA-Turniere

Die Gespräche fanden auf dem Capitol Hill in Washington DC statt

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist auf dem Capitol Hill in Washington, DC mit mehreren führenden Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses zusammengekommen, um die Planung für die kommenden FIFA-Veranstaltungen in den USA zu skizzieren.

Die USA richten in den kommenden zwei Jahren zwei bedeutende Fussballturniere aus, nämlich zunächst im Sommer 2025 die neue Mundial de Clubes FIFA 25™ mit 32 Teams und dann 2026 die mit 48 Nationalteams grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten.

„Wir sind hier in Washington DC, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Voraussetzungen für den Erfolg der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und der grössten FIFA Fussball-WM aller Zeiten schaffen. Dies kann nur durch eine enge Zusammenarbeit mit der US-Bundesregierung erreicht werden“, sagte der FIFA-Präsident. „Es war grossartig, so viele Würdenträger zu treffen und mit ihnen zu besprechen, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass diese Turniere ein fantastischer Erfolg werden, denn insgesamt werden fünf Millionen Menschen hierher kommen, um diese beiden globalen Ereignisse zu verfolgen. Wir müssen gut vorbereitet und in jeder Hinsicht bereit sein.“