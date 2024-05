Gianni Infantino erörtert FIFA-Turnierpläne mit US-Senatoren

Zweitägiger Besuch des FIFA-Präsidenten in Washington DC

Am zweiten Tag seines Besuchs in Washington DC führte FIFA-Präsident Gianni Infantino Gespräche mit wichtigen Vertretern des Senats und des Handelsministeriums der USA. Im Zentrum standen dabei die Vorbereitungen auf die anstehenden Weltmeisterschaften im Land. Die USA werden in den nächsten Jahren gleich zwei Mal im Blickpunkt der Fussballwelt stehen: als Gastgeber der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die 2025 erstmals mit 32 Teams ausgetragen wird, sowie gemeinsam mit Kanada und Mexiko als Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die 2026 ihre Premiere mit 48 Mannschaften feiert. Bei den Gesprächen konnte die FIFA ihre Pläne für die anstehenden FIFA-Veranstaltungen präsentieren und konstruktive Beziehungen zur US-Bundesregierung knüpfen.