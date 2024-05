Gianni Infantino: Der Frauenfussball hat für den Fussball in den USA Massstäbe gesetzt

In seiner Ansprache bei der 27. Jahreskonferenz des Milken Institute in Los Angeles bezeichnete Gianni Infantino den Frauenfussball als Motor für das Wachstum des Sports in den USA sowie für dessen Erfolg.

„Der Fussball in den USA ist insbesondere dank den Frauen enorm populär“, betonte Gianni Infantino und erinnerte an seinen Besuch an der University of California in Los Angeles (UCLA), wo er im letzten Jahr die Gewinnerinnen der College-Meisterschaft traf. „Die USA haben über das Schulsystem viel in den Frauenfussball investiert. Ihr College-System ist einzigartig“, so der FIFA-Präsident. „Die UCLA verfügt über eine unglaubliche Infrastruktur, vergleichbar mit europäischen Jugendteams bei den Männern.“