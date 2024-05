Gianni Infantino betont in seiner Ansprache vor dem FIFA-Kongress die Mission der FIFA zur weltweiten Förderung des Fussballs

Austragung des 74. FIFA-Kongresses in Bangkok – erster FIFA-Kongress in Südostasien

Jüngste Beispiele sind nach den Beschlüssen des FIFA-Rats diese Woche die FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2025 auf den Philippinen Premiere feiern wird, und die FIFA Klub-Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2026 erstmals ausgetragen werden soll. Der FIFA-Präsident verwies auch auf die FIFA Series™, die in diesem März in fünf Ländern erstmals ausgetragen wurde und Nationalteams die Möglichkeit bietet, Freundschaftsspiele gegen Teams anderer Konföderationen zu bestreiten.

„Wir müssen allen auf der Welt mehr Möglichkeiten und so die Chance bieten, zu spielen, zu träumen, sich zu beteiligen und manchmal sogar ihr Leben zu verändern. Dabei geht es nicht nur um die sportliche, sondern auch die menschliche Entwicklung“, merkte er an.

„Wir sollten an eine U-15-WM oder vielleicht eher an ein Festival für U-15-Teams für Jungen und Mädchen denken, an dem aber alle 211 Länder ohne Qualifikation teilnehmen könnten. Jeder sollte mit einem Team irgendwo auf der Welt bei diesem U-15-Fussballfestival antreten können“, sagte er und kündigte an, dass das genaue Format bei weiteren Gesprächen bestimmt werde.