Fussball in Amerika vor einer entscheidenden Phase gemäss den Worten des FIFA-Präsidenten

Concacaf- und CONMEBOL-Vertreter des FIFA-Forward-Programms erstmals zu Besuch in der neuen FIFA-Niederlassung in Miami

Für Gianni Infantino bieten die beiden Turniere einen Vorgeschmack auf die neue Mundial de Clubes FIFA™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft™), die 2025 in den USA ausgetragen wird und selbst ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA ist.

„Die Fussballentwicklung in Amerika tritt in eine entscheidende Phase“, sagte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft zu den Teilnehmern des FIFA-Forward-Amerika-Seminars. „Diese Turniere sind ein Symbol für die völkerverbindende Kraft des Fussballs. Während des Seminars waren erstmals 23 FIFA-Mitgliedsverbände aus Nordamerika, Mittelamerika, der Karibik und Südamerika vereint.“

„Die Vertreter aus diesen Regionen können hier Wissen und Erfahrungen austauschen. Es ist eine grossartige Gelegenheit und ein wichtiger Schritt, um die Wettkampfstandards sowohl in den Jugendkategorien als auch auf Eliteniveau weltweit zu verbessern. Dank dem FIFA-Forward-Programm können wir den Fussball in die Richtung entwickeln, die wir uns alle wünschen.“

„Mit dem Forward-Programm können wir Sie unterstützen, wenn es darum geht, ihr Fussballökosystem so zu entwickeln, wie Sie es wollen. Viele von Ihnen haben in Form wunderbarer Projekte bereits profitiert“, sagte er zu den Delegierten, die für das Seminar in die neue FIFA-Niederlassung in Miami gereist waren.