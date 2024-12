Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ steht beim Treffen zwischen dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und dem Präsidenten des brasilianischen Fussballverbands auf der Tagesordnung

Nach dem Beschluss des 74. FIFA-Kongresses in Bangkok, Thailand, der am 17. Mai 2024 stattfand, wird Brasilien nun die erste südamerikanische Nation sein, die eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ austrägt. Im September nahmen daraufhin zwölf brasilianische Städte am Bewerbungsverfahren für die Austragung der Spiele teil. Insgesamt 32 Mannschaften werden am Turnier teilnehmen, wobei acht Stadien des Landes in Austragungsorte verwandelt werden.