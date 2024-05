FIFA-Präsident trifft Mitglieder des US-Aussenministeriums und des US-Ministeriums für Innere Sicherheit

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Rahmen eines zweitägigen Besuchs in Washington, D.C., an Treffen mit Mitgliedern des US-Aussenministeriums und des US-Ministeriums für Innere Sicherheit teilgenommen. Die FIFA-Delegation traf Alejandro Mayorkas, Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, und weitere Vertreter seines Ministeriums und nahm anschliessend an einer Besprechung im US-Aussenministerium mit Richard Verma, stellvertretender Aussenminister für Verwaltung und Ressourcen, und weiteren Ministeriumsvertretern teil.

„Der Fussball ist in Amerika im Aufwind und die beliebteste Sportart der Welt, und wir freuen uns darauf, die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft und die grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aller Zeiten 2025 bzw. 2026 dorthin zu bringen und Teil einer riesigen Erfolgsgeschichte zu werden“, so der FIFA-Präsident. „Wir nehmen an einer Reihe von Meetings teil, weil wir eine konstruktive Partnerschaft mit der Bundesregierung der Vereinigten Staaten eingehen und noch einmal betonen wollen, dass wir ihre Unterstützung brauchen. Denn diese Turniere bieten für die Vereinigten Staaten eine hervorragende Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was wir erreichen können, und dass dieses Land alle Fussballfans herzlich willkommen heisst.“ Bei den Sitzungen hatte die FIFA Gelegenheit, bevorstehende Weltturniere zu präsentieren, bei denen die USA in den kommenden Jahren als Gastgeber oder Mitgastgeber fungieren, nämlich die 32-Teams umfassende FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Sommer 2025 gefolgt von der grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten (gemeinsam mit Kanada und Mexiko) bei der 48 Nationalteams an den Start gehen. Die nachfolgenden Gespräche drehten sich vor allem um die kontinuierliche Zusammenarbeit bei Themen wie Visa und Einreise, Sicherheit sowie Transport und weiteren operativen Angelegenheiten, um bei den Veranstaltungen für alle Fans, Teams und Funktionäre einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.