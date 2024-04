FIFA-Präsident sieht für Marokko nach einem spektakulären Afrikanischen Futsal-Nationen-Pokal eine grossartige Zukunft

Der FIFA-Präsident war am Sonntag beim Finale in Rabat live dabei. Dank einem 5:1-Sieg gegen Angola sicherte sich Marokko zum dritten Mal in Folge den Titel – Rekord. Das Futsalturnier war erst der Auftakt zu einer Reihe von weiteren Grossveranstaltungen im Land.

In den nächsten Jahren folgen die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, die von 2025 bis 2029 jährlich in Marokko ausgetragen wird, der Afrikanische Nationen-Pokal 2025 sowie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, die das Land gemeinsam mit Spanien und Portugal veranstalten wird, sofern die drei Bewerber das von der FIFA durchgeführte Bewerbungsverfahren bestehen und daraufhin vom FIFA-Kongress bestätigt werden.

„Ich freue mich sehr, wieder in Marokko zu sein, dieses Mal beim Finale des Afrikanischen Futsal-Nationen-Pokals. Ich fühle mich an diesem Ort, der Fussball lebt und atmet, wie zu Hause“, betonte Gianni Infantino, der dem Finale gemeinsam mit CAF-Präsident und FIFA-Vizepräsident Patrice Motsepe sowie Fouzi Lekjaa, dem Präsidenten des marokkanischen Fussballverbands (FRMF) und FIFA-Ratsmitglied, beiwohnte.

„Glückwünsch an Marokko zum Gewinn des Afrikanischen Futsal-Nationen-Pokals 2024. Ebenso an Angola und Libyen, die dank Rang zwei und drei auch für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan qualifiziert sind“, sagte der FIFA-Präsident inmitten der Siegesfeier in der marokkanischen Hauptstadt.