FIFA-Präsident Gianni Infantino und Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, erörtern stärkere Zusammenarbeit

Treffen zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem Generalsekretär des Europarats in New York

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, haben in New York (USA) am Rande der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen auf administrativer und parlamentarischer Ebene besprochen.