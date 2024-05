FIFA-Präsident beim AFC-Kongress: „Wir müssen die völkerverbindende Kraft des Fussballs nutzen“

Gianni Infantino unterstrich die völkerverbindende Kraft des Fussballs bei seiner Ansprache vor dem 34. Kongress der asiatischen Fussballkonföderation (AFC) in Bangkok (Thailand). Am Vortag des 74. FIFA-Kongresses an gleicher Stätte gratulierte der FIFA-Präsident ausserdem der AFC und ihrem Präsidenten Salman bin Ebrahim al-Khalifa zur erfolgreichen Austragung von und Teilnahme an grossen internationalen Wettbewerben.