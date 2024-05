„Wirklich etwas bewegen“: Legenden über die Bedeutung der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Der Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird beim 74. FIFA-Kongress gewählt, der am Freitag, 17. Mai 2024, im thailändischen Bangkok stattfinden wird. In einer offenen Abstimmung wählen die FIFA-Mitgliedsverbände zwischen einer Bewerbung des brasilianischen Fussballverbands und einer gemeinsamen Bewerbung des belgischen Fussballverbands, des Deutschen Fussball-Bundes und des niederländischen Fussballverbands. Drei FIFA-Legenden erklären, was die Ausrichtung der WM für ihr Land bedeuten würde: